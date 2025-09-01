В Екатеринбурге старейшины и авторитетные представители разных групп азербайджанцев выбрали своим новым лидером председателя общественной организации «Центр культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала» Видади Мустафаева. Сам он заявил, что понятие диаспоры было решено упразднить, так как оно «исчерпало себя».

«На посту я планирую заниматься воспитанием молодежи, ведь им никто не объяснял, что такое хорошо, и что такое плохо. Будем объяснять, что нужно жить по нормам российского законодательства. Деятельность Шахина Шыхлински на посту главы диаспоры была полностью провалена, она не была посвящена ни бизнесу, ни культуре. Все преференции он клал себе в карман», — рассказал Мустафаев 66.RU.

В начала августа бывший лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински был заочно арестован по делу об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

66.RU, Е1.RU и другие издания сообщают, что между Шыхлински (руководил организацией «Азербайджан-Урал») и Мустафаевым долгое время был конфликт.

Последний критиковал своего предшественника за игнорирование резонансных конфликтов с участием азербайджанцев и отсутствие работы по их интеграции в российское общество. Он также утверждал, что существующие диаспоры способствуют росту преступности.

После ареста Шыхлински фактически новым лидером азербайджанцев на Урале стал Мустафаев, пишет Е1.RU. Он сам подтвердил эту информацию в беседе с «Ъ-Урал».

«В Свердловской области сложилась непростая ситуация. В течение долгого времени наши соотечественники находились под гнетом и систематическим давлением. Вместо развития мультикультурализма и толерантности, содействия образованию и проведения воспитательной работы с молодежью, их интеграции в общество предыдущие руководители решали только свои проблемы», — цитирует Е1.RU Мустафаева.

При этом, как уточняет «Ъ-Урал», новый лидер азербайджанцев Урала ранее проходил по делу о передаче взятки в 6 млн капитану УФСБ по Свердловской области от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина.

По версии следствия, в 2021 году правоохранитель обещал за 10 млн рублей оказать давление на следователей по делу в отношении сотрудников администрации города и «минимизировать возможные последствия». Мустафаев, как отмечается в статье, был посредником между Зашляпиным и сотрудником УФСБ, так как силовик курировал диаспору и хорошо знал Мустафаева.

«Видади прошел по делу в качестве свидетеля. Именно он написал заявление в правоохранительные органы, когда часть денег уже была передана», — пишет Е1.RU.

Ранее суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО сына Шыхлински Мутвалы по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 1 июля. Тогда у «Баку Плаза» в Екатеринбурге силовики попытались остановить Gelandewagen с Шахином Шыхлински, за рулем которой был его сын. Когда правоохранители окружили автомобиль, Мутвалы сдал назад и сбил спецназовца.