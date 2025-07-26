Азербайджан по-прежнему ждет, что Россия признает себя ответственной за крушение самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку — Грозный, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung помощник лидера республики Хикмет Гаджиев. Ранее со схожим призывом к Москве выступал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Гаджиев отметил, что, хотя коренных изменений в отношениях Баку и Москвы не произошло, в последние месяцы «возникло недопонимание и возросла напряженность».

«Такое периодически может происходить между соседними странами. Все началось с авиакатастрофы, которая глубоко потрясла азербайджанское общество. Она произошла на российской территории, в российском воздушном пространстве, и мы знаем, как это случилось — это уже не секрет. Как от соседа и партнера, Азербайджан ожидает от России, что она возьмет на себя ответственность и обеспечит справедливость в этом деле», — сказал Гаджиев.

В конце декабря 2024 года пассажирский самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился недалеко от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек: 38 из них погибли, а 29 выжили. По версии Баку, причиной катастрофы стало внешнее воздействие на самолет в воздушном пространстве России.

Гаджиев также заявил, что Азербайджан и Армения ведут работу над подписанием мирного соглашения, военное противостояние или эскалация между странами «не стоят на повестке дня». По его словам, «остаются лишь отдельные вопросы, что вполне естественно, однако они решаемы в рамках дипломатии и диалога».

«Мы хотели бы подписать этот мирный договор не только с правительством Армении, но и с армянским народом. Мы хотим, чтобы армянский народ путем внесения соответствующих конституционных поправок положил конец любым территориальным притязаниям в отношении Азербайджана», — добавил Гаджиев.

Кроме того, помощник Алиева сообщил, что Баку готов «все необходимые условия» для проведения переговоров России и Украины.

«Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. <…> Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами», — сказал Гаджиев.

Он напомнил, что в Баку проходили переговоры между Турцией и Израилем, Сирией и Израилем, а также между Россией и США по противоракетной обороне. Кроме того, состоялись встречи между Россией и НАТО.

Ранее Алиев заявил, что Баку готовит международный иск против Москвы в связи с крушением самолета AZAL. По его словам, Азербайджан за семь месяцев не получил «никакого ответа от российских официальных лиц». Лидер республики заявил, что требования Баку «абсолютно естественны»: «признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета».