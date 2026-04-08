Ответ на требование Азербайджана не упоминать Карабах в политических дискуссиях будет передан в Баку по дипломатическим каналам. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление МИД Азербайджана о том, что официальные лица РФ не должны упоминать Карабах и эксплуатировать карабахскую тему в разного рода политических дискуссиях. Оно было сделано после состоявшейся в Кремле встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На этих переговорах политики, по оценке Баку затрагивали вопросы, касающиеся сугубо внутренних политических дел Азербайджана.

«По дипломатическим каналам азербайджанской стороне будет передан ответ на обозначенные Баку сюжеты», — пообещала Захарова.

Она также напомнила, что Россия и ее президент сыграли ключевую роль при урегулировании карабахского конфликта, поскольку именно усилия Москвы позволили осенью 2020 года прекратить кровопролитие в регионе и начать движение по мирному треку к тому результату, которого удалось добиться на сегодняшний день.

«Мы последовательно стремились к созданию необходимых условий для разрешения этого наиболее чувствительного и сложного вопроса в отношениях между Баку и Ереваном», — подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, именно вмешательство Москвы позволило запустить процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений на всех ключевых направлений, в том числе за счет подписанных трехсторонних договоренностей на высшем уровне.

Захарова отметила, что Баку и Еревану предстоит предпринять еще немало усилий для того, чтобы инициированный Москвой процесс нормализации отношений между ними принял необратимый характер за счет подписания мирного договора и выполнения других пунктов плана, в том числе открытия транспортных коридоров и восстановления двусторонних экономических связей.

Кроме того, напомнила представитель МИД РФ, сторонам надо проделать основательную работу по делимитации и демаркации государственной границы, а потом развивать приграничное сотрудничество для улучшения жизни населения в этих районах.

«Будем и впредь оказывать Баку и Еревану востребованное сторонами содействие по всем этим трекам. И, конечно, это тот самый случай, когда очень хочется надеяться, что у слова “необратимый” будет только позитивная коннотация», — подытожила российский дипломат.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длился десятилетиями и завершился в 2023 году после полного возвращения региона под контроль Азербайджана. Россия выступала ключевым посредником в переговорном процессе, включая прекращение огня в 2020 году и размещение миротворческого контингента.