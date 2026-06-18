Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал провокацией атаку беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Заявления главы республики приводит БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что военные действия идут «не просто где-то далеко», а буквально «за забором».

«Свидетельством тому являются разного рода провокации. И не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств», — сказал президент республики.

Он привел в пример удар ВСУ по общежитию колледжа в российском Старобельске, где погиб 21 студент, и атаку дрона на автобус в Брянской области.

Лукашенко заявил, что беспилотник имел «украинское происхождение». Киев, по его словам, отрицает причастность к нападению и утверждает, что подобные дроны покупают «многие».

«То есть это не мы, это кто-то купил, а может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар», — пересказал Лукашенко версию украинской стороны.

Он добавил, что, по утверждению Киева, ВСУ в то время не наносили удары по Брянской области. Однако водитель автобуса рассказал, что «лично видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом», сообщил Лукашенко.

«Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей», — подчеркнул глава Беларуси.

Он отметил, что для Минска «не будет большой проблемой» установить правду, а также предостерег от попыток втянуть страну в военные действия. Лукашенко предупредил, что это «плохо обойдется».

«Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство. Поэтому вот это все происходит», — заявил президент республики.

17 июня двухэтажный автобус, в котором ехала школьная футбольная команда из Беларуси, подвергся атаке БПЛА на трассе А240 в Брянской области. Автобус следовал из Гомеля в Геленджик.

В транспорте находились 44 человека, из них 28 ― дети. Погибла женщина, восемь человек пострадали. Двое из них остаются в стабильно тяжелом состоянии, сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Зампредседателя исполкома Гомельской области Дмитрий Алейников заявил, что частный перевозчик выбрал небезопасный маршрут, «практически в прифронтовой зоне».

Следственные комитеты России и Беларуси возбудили уголовные дела о теракте. Белорусский МИД потребовал от Украины «исчерпывающих объяснений».

Ответом на удар по автобусу будет продолжение военной операции, сообщил RT официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять срочные меры для помощи пострадавшим в результате атаки ВСУ.