Экспортные доходы России могли вырасти на $35 млрд благодаря увеличению цен на нефть из-за войны в Иране. Об этом директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил в эфире RTVI.

«Я думаю, что за 3,5 месяца это порядка $35 млрд дополнительных экспортных доходов. Но речь про общие доходы. Естественно, бюджет получит существенно меньше, доля бюджета — меньше трети от этой суммы», — сказал Белогорьев.

По его словам, цены на нефть «сразу не снизятся». «На ближайшие пару месяцев, скорее всего, они будут где-то $75—80 за баррель Brent. Да и осенью они вряд ли опустятся ниже $70. Хотя если бы войны не было, могли бы быть уже ниже $60 на текущий момент», — отметил эксперт.

Таким образом, «какой-то дополнительный доход» Россия получит и во второй половине года, пояснил Белогорьев. «То есть, в целом по году, наверное, где-то плюс $40 млрд дополнительных нефтяных доходов от экспорта мы получим», — добавил собеседник RTVI.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. После этого Тегеран фактически перекрыл Ормузский пролив, через который шло 20% мировых поставок нефти.

14 июня президент США Дональд Трамп, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади объявили, что Вашингтон и Тегеран смогли заключить мирную сделку.

17 июня издание Axios опубликовало полный текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который зачитал на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома.

Согласно документу, США и Иран прекращают боевые действия и обязуются в течение 60 дней договориться об окончательном мирном соглашении. Исламская Республика должна приложить все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. США со своей стороны обязуются прекратить действие всех видов санкций против Тегерана.