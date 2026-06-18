На прошедшем во Франции саммите G7 президента США Дональда Трампа «накачивали неполезными, если не вредными, идеями» по украинской теме. Такое мнение высказал в разговоре с ИС «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков.

«Европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно. <…> Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно», — заявил он.

Ушаков сообщил, что после саммита G7 у Кремля еще не было контактов с администрацией Белого дома. Самого Трампа он охарактеризовал как «сильного политика», который придерживается собственных взглядов.

На вопрос о том, остался ли у Москвы настрой в принципе садиться за стол переговоров с Киевом после недавних атак ВСУ — удара по автобусу с детьми в Брянской области и массированного налета беспилотников на Москву, Ушаков ответил, что «это все не приближает личные контакты» между Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ближайшее время переговорщики от Трампа — его спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер — посетят Россию, чтобы обсудить украинский вопрос, подтвердил Ушаков. Конкретная дата визита пока не определена, потому что оба занимаются работой по мирному соглашению между США и Ираном, добавил он.

Ранее на саммите европейские лидеры призвали Трампа попытаться реанимировать усилия по завершению конфликта между РФ и Украиной и инициировать организацию встречи Путина и Зеленского в США.

Трамп в ответ отметил, что российский и украинский лидеры испытывают друг к другу «большую неприязнь», которая мешает достичь урегулирования, но пообещал сделать все возможное. Он заявил, что Москве «следует заключить сделку».

Президент Финляндии Александр Стубб на полях G7 высказал мнение, что Европе также пора установить контакт с руководством России для дипломатических переговоров.