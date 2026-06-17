Страны «Большой семерки» на саммите во Франции договорились усилить санкции против России, в частности в отношении нефтегазового сектора. Как рассказал RTVI эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, это может быть связано с тем, что США и Иран 19 июня подпишут мирную сделку, открыв Ормузский пролив. При этом даже полный отказ Европы от российского газа кардинально не изменит ситуацию.

— Связано ли решение о новых санкциях против России с мирной сделкой США и Ирана, которая приведет к восстановлению судоходства в Ормузском проливе?

— Когда подписывается соглашение об регулировании ормузского кризиса, конечно, есть вероятность, что цены на нефть пойдут вниз. Это облегчает ситуацию для западный стран в вопросах санкционной политики против России. Но тут есть оговорки.

Дело в том, что европейская линия немного более жесткая, чем американская, с той точки зрения, что европейцы, пытаются тормозить российские суда или суда, которые перевозят российскую нефть, с помощью вооруженных сил. Американцы на такое пока не идут. Получится ли у европейцев перетянуть США в эту сферу, — это дискуссионный вопрос. Трамп явно хочет как-то поучаствовать в мирных соглашениях, а это сложно сделать, если будут попытки введения блокады против России. Такие действия, напротив, могут привести к эскалации вплоть до ядерной. Трамп от этого воздерживается.

Но тем не менее, санкции в отношении российской нефти со стороны Америки будут восстановлены. А исключения, которые давались в предыдущем месяце, связи с закрытием иранского просто, скорее всего, будут отменены, если, конечно, ближневосточная сделка не будет сорвана.

— Как могут выглядеть новые санкции против России?

— Если говорить о том, что было прописано в шаблоне 21-го пакета санкций, то там пока нет ничего принципиально нового нет. Зато есть неформальное заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что они будут пытаться активней тормозить танкеры с российской нефтью.

Однако подобные торможения, как правило, заканчивается тем, что через несколько дней танкер отпускают. Возможно, эти процессы будут затягиваться, большее количество судов будут попадать под такие риски, что создаст проблемы российскому экспорту. Но они не будут катастрофическими. Даже западные данные за последние месяцы показывали, что какого-то катастрофического снижения экспорта российской нефти нет.

Они могут ввели формальный запрет на предоставление услуг по судоходству и по фрахту для российской нефти. То есть сделали так, что европейские компании не могут оказывать такие услуги. Но на самом деле пока не было ни одного известного судебного дела против судовладельцев или страховщиков, которые этим занимаются.

По разным оценкам, где-то до четверти российского экспорта нефти обслуживается европейскими компаниями. Соответственно, пока уголовных дел нет, по всей видимости, Евросоюз на это смотрит сквозь пальцы, стараясь не мешать экономике Греции и Мальты, которые занимаются оказанием услуг судоходства для России.

— Смогут ли страны Европы в ближайшее время полностью отказаться от российских энергоносителей?

— Сейчас у России и так небольшие поставки, если говорить о трубопроводном газе в Словакию и Венгрию, плюс еще поставки сжиженного природного газа. В скором времени все будет закрыто.

Все равно эти поставки составляют лишь малую долю от того, что было до 2022-го. Трубопроводные поставки составляют сейчас 10% от того, что было четыре года назад. Поэтому даже если они прервутся, кардинального изменения уже ни для Европы, ни для России не будет.