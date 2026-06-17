Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал ускорить ход военной операции на Украине после атаки украинского беспилотника на автобус с детьми в Брянской области. Об этом депутат сказал NEWS.ru.

Картаполов заявил о необходимости разобраться в случившемся и сделать вывод, что «террористы останутся террористами».

«Поэтому мочить их надо в сортирах, клозетах, отхожих местах, везде, где только можно. Также следует быстрее выполнять задачи специальной военной операции», ― заключил Картаполов.

17 июня беспилотник ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси, ехавшей на отдых в Геленджик, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Погибла сопровождавшая команду женщина, шесть человек пострадали, в том числе четверо детей. Ковальчук назвал удар дрона целенаправленным.

Позже помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что госпитализированы пятеро детей и двое взрослых. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.

У раненых детей осколочные ранения, написала в своем телеграм-канале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) Атака беспилотника произошла на трассе А240, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы следовал из Гомеля. В транспорте находились 44 пассажира, включая 28 детей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на автобус «очередным терактом киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей».

МИД Беларуси осудил атаку на автобус под Брянском, расценив ее как теракт против мирного населения, и потребовал от Украины «исчерпывающих объяснений».

В министерстве заявили о необходимости соблюдать порядок вывоза граждан республики, особенно детей, на отдых и оздоровление в другие государства.