Тверской районный суд Москвы приговорил блогера и автора онлайн-курсов по продвижению в соцсетях Александру Митрошину к трем годам лишения свободы условно, признав ее виновной в отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Об этом сообщает 360.ru.

Суд также назначил Митрошиной штраф в размере 900 тыс. рублей и постановил конфисковать у нее имущество на 115 млн рублей.

Блогер расплакалась в момент оглашения приговора, передает «База».

Гособвинение просило отправить Митрошину на три года в колонию общего режима и оштрафовать на 900 тыс. рублей. При этом прокурор предложила суду учесть несколько смягчающих обстоятельств, в том числе активное содействие подсудимой следствию и ее благотворительную деятельность.

Защита просила оправдать блогера, настаивая на отсутствии состава преступления.

Сама Митрошина заявила в последнем слове, что покупала недвижимость в Москве не ради легализации средств.

«Я не отрицаю факт покупки квартир. Но никакого умысла производить легализацию у меня не было. Я покупала квартиры для себя, оплачивала их со своего счета ИП. Я хотела жить в этих квартирах, я гордилась, что смогла их купить для себя и своей семьи», — заявила блогер.

Митрошина также высказала мнение, что если бы ее оставили на свободе, а не поместили под домашний арест, то это позволило бы государству получить больше налогов. Под домашним арестом она находилась с марта 2025 года.

После заседания суда, где были озвучены требования обвинения, Митрошина сказала журналистам, что «готова к любому сроку» и чувствует себя «спокойно». На вопрос, обсуждала ли она с мужем, как они будут переживать период возможной разлуки, блогер ответила отрицательно.

Муж Александры Митрошиной — тренер по йоге и интернет-коуч Тимур Кошкаров. По данным СМИ, они поженились в феврале 2025 года, незадолго до ареста Александры. Мужчина стал ее финансовым представителем. Телеграм-канал Mash писал, что Тимур продолжает продавать курсы жены онлайн.

Александра Митрошина, среди множества публичных проектов которой есть YouTube-канал «Матерь Бложья», была задержана в марте 2025 года в Сочи, куда прилетела из Дубая. Ее доставили в Москву и на время расследования отправили под домашний арест.

По данным следствия, Митрошина накопила более 127 млн рублей в результате уклонения от налогов, после чего легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в столице. Тогда же СК сообщил, что в ходе допроса она признала вину в полном объеме. Однако впоследствии Митрошина изменила позицию и признала вину лишь частично.

В марте 2023 года в отношении Митрошиной было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК). Позднее оно было прекращено после оплаты части долга.

В рамках нынешнего дела защита блогера указывала, что с 2023 по 2025 год Александра заплатила налоги на сумму 666 млн рублей. По словам адвокатов, задолженности перед фискальным органом она не имеет.