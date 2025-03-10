Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест блогершу Александру Митрошину, сообщает пресс-служба столичного СК. Она обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере.

«Суд постановил отказать следствию в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и назначить Митрошиной домашний арест на срок до 24 апреля», — сказал судья. Также суд запретил блогерше пользоваться интернетом и средствами связи во время ее пребывания под домашним арестом.

Митрошину задержали 7 марта в Сочи по подозрению в отмывании «свыше 127 млн рублей», которые она, по версии следствия, легализовала путем покупки объекта недвижимости в Москве. На следующий день блогерша была доставлена в столицу.

Позже пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщила что Митрошина признала вину, ее увезли в ИВС.

По данным прокуратуры, с 2020 года по 2022 год блогерша как индивидуальный предприниматель (ИП) применяла упрощенную систему налогообложения, хотя ее доход был выше лимита 150 млн руб. Она переводила деньги на счета трех других ИП, а после легализовала деньги через оплаты по договору долевого участия, добавили в ведомстве.

Forbes со ссылкой на источники писал, что для Митрошиной, которая впервые после отъезда в Дубай в 2022 году приехала в Россию, ситуация стала неожиданностью.

Один из собеседников издания заявил, что говорил с блогершей незадолго до ее вылета в Россию и Митрошина якобы сказала, что юристы ей сказали: «все хорошо, все вопросы [с налогами] закрыты». Другой собеседник Forbes отметил, что Митрошина, которую он назвал аккуратным человеком, вряд ли бы вернулась в Россию, если бы у нее остались долги: она, по его словам, оплачивала бы их, оставаясь в Дубае.

О том, что в отношении Митрошиной было заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере, стало известно еще в марте 2023 года. Тогда же по месту прописки блогера и лиц, которые могли быть причастны к преступлению, прошли обыски.

В мае 2023 года Митрошина заявила, что выплатила налоговой последние 9 млн рублей долга из 127 млн рублей. Блогер объяснила претензии ФНС ошибкой аутсорсинговой компании, услугами которой она пользовалась.

По данным Shot, начиная с октября 2024 года, за финансы Митрошиной отвечал ее спутник — тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Якобы тот, как пишет телеграм-канал, «уволил всю команду блогерши и смог уговорить ее вернуться в РФ, заверив, что это безопасно».

Также Shot отмечает, что Кошкаров заявил юристам блогерши, что у него «все под контролем» и тех пор девушка не выходила на связь с российской налоговой. В России, по информации телеграм-канала, мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.