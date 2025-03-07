Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Ведомство уточнило, что в отношении Митрошиной возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных незаконным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей благодаря уклонению от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК).

«В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве», — отметили в Следственном комитете.

Как отмечает «СтарХит», Митрошина была задержана в аэропорту Сочи после прибытия из Дубая. Издание уточняет, что под «объектом недвижимости», который якобы послужил инструментом ухода от налогов, подразумевается здание на Большой Дмитровке, купленное блогером за 60 млн рублей.

По данным столичной прокуратуры, в 2020-2022 годах Митрошина получила деньги за оказание услуг дополнительного образования для детей и взрослых в объеме, существенно превышающем допустимый лимит для упрощенной системы налогообложения индивидуальных предпринимателей.

Чтобы не переходить на общую систему налогообложения и не допустить превышения лимита, она перевела вырученные деньги напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.

Позднее она произвела оплату по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения», уточняет прокуратура. В ближайшее время Митрошину планируют доставить в Москву на допрос.

Блогеры и налоги

О том, что в отношении Митрошиной было заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере, стало известно в марте 2023 года. Тогда же по месту прописки блогера и лиц, которые могли быть причастны к преступлению, прошли обыски.

Forbes писал со ссылкой на источники, что Федеральная налоговая служба с 2022 года приступила к массовым проверкам популярных российских блогеров, а также сотрудничающих с ними организаций. Среди блогеров, которые позднее столкнулись с проблемами из-за уклонения от уплаты налогов, оказались Валерия Чекалина, Елена Блиновская, Анастасия Ивлеева, Аяз Шабутдинов и Влад Бумага.

В мае 2023 года Митрошина заявила, что выплатила налоговой последние 9 млн рублей долга из 127 млн рублей. Блогер объяснила претензии ФНС ошибкой аутсорсинговой компании, услугами которой она пользовалась.