Большинство блогеров в России используют схемы по оптимизации налогов, заявила блогер и предпринимательница Валерия Чекалина (Лерчек) в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI.

Чекалина, которая вместе с мужем была фигуранткой уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, подтвердила, что они занимались «дроблением» бизнеса.

Она также утвердительно ответила на вопрос, поступали ли так же другие блогеры.

«Насколько я знаю, большинство не только блогинга, но и бизнеса в России пользуются этими схемами оптимизации налогов», — сказала Чекалина.

Она добавила, что действовала «ужасно просто глупо». «Я сижу и я не понимаю: зачем? Для меня это реально шок. Зачем мы так делали? Для меня это большая глупость и тупость, и я это признаю на 100% и больше в жизни такой глупости не повторю. Ну, то есть для меня это просто полный бред сейчас», — отметила Чекалина.

Дело Чекалиных

7 марта 2023 года Следственный комитет (СК) возбудил против Валерии и Артема Чекалиных уголовное дело по статье об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33 УК РФ). Дома у супругов прошел обыск.

Позже на них завели дело по статье об отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Савеловский суд Москвы избрал Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе запрета пользоваться интернетом.

По версии следствия, в 2020-2022 годах Чекалина платила налоги как индивидуальный предприниматель по упрощенной системе, согласно которой доход не должен превышать 150 млн руб. в год. Однако доходы блогерши от фитнес-марафонов были гораздо больше, часть из них поступали на расчетные счета, открытые на ИП ее мужа и родственников. В результате Чекалина «незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн руб.», утверждал СК.

Уже в мае 2023 года адвокат Чекалиных заявил, что они погасили задолженность по налогам в размере 311 млн руб. В декабре обвиняемым разрешили пользоваться интернетом и телефоном.

В январе 2024-го председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что Лерчек и ее муж признали вину в уклонении от уплаты налогов, «в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн руб.», и уголовное дело по данной статье прекращено.

1 марта Чекалина объявила, что закрыто и второе дело — о легализации денежных средств. В начале июня она заявила, что заплатила уже более 800 млн руб. налогов.