Завершено расследование уголовного дела Аяза Шабутдинова

Предварительное следствие по делу Аяза Шабутдинова закончено. Об этом следователь уведомил обвиняемого и защитников. На данный момент защите обвиняемого предоставлена возможность ознакомиться со всеми материалами уголовного дела в котором более 100 томов.

«Мы будем анализировать все детали, формировать позицию и доказательства защиты, которые представим в суд. На данный момент мы собрали большой объем доказательств полной невиновности Аяза по всем эпизодам и абсурдности обвинения, которое, безусловно, является прецедентным и окажет в дальнейшем негативное правовое влияние на всю сферу образовательных услуг», — отметил адвокат предпринимателя Дмитрий Григориади.

По его словам, на каждый пункт обвинения у защиты собрана целая база материалов, опровергающих обвинение: независимые экспертизы, аналитические исследования и отчеты, допросы свидетелей, ответы на запросы и другие доказательства, которые мы представим.

«Мы уверены и убеждены в невиновности Аяза, и сделаем все возможное для его оправдания», — пояснил адвокат.

«Следствие завершено — никогда в жизни не думала, что буду радоваться этим словам. Спустя 11 месяцев, этот очень непростой период наконец-то закончился. За это время происходило столько событий и действий, что одна неделя по событиям ощущалась, как месяц. Ночи без сна, звонки в 5 утра, постоянные вызовы на допросы, неожиданные новости. И приятная новость, про которую все уже знают — первое свидание с Аязом за 11 месяцев. Не думали, что это будет одним из долгожданных и сильных свиданий», — сказала Лидия Муцольгова, супруга Аяза Шабутдинова.

По ее словам, сторона защиты проделала «невероятно большую работу», и предстоит еще сделать столько же, а может и больше.

«Но это уже следующий этап. Идем дальше. Уверена, что наше следующее свидание случится совсем скоро — дома», — добавила Муцольгова.

По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание состоится в январе-феврале 2025 года.

Шабутдинова арестовали в ноябре 2023 года. 13 августа 2024 года Таганский районный суд Москвы продлил ему меру пресечения. Предприниматель будет находиться под стражей до 16 октября. Суд принял решение несмотря на то, что 355 учеников Аяза Шабутдинова попросили отпустить его из СИЗО под личное поручительство. А сторона защиты предоставила три независимые экспертизы от МГУ, ВШЭ и РЭУ подтверждающие законность работы компании и высокое качество учебных материалов.