Эксперты научно-образовательного центра «Уголовно-правовая экспертиза» юридического факультета МГУ не нашли признаков мошенничества в действиях Аяза Шабутдинова. Документ есть в распоряжении RTVI.

Юридическое заключение подготовил юрист, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии Павел Яни. Он проанализировал, были ли признаки мошенничества в действиях Аяза Шабутдинова по делу «Лайк Центра».

В своем заключении Яни пишет, что «в деянии Шабутдинова признаки состава мошенничества не усматриваются». По мнению эксперта, доводы следствия и суда о том, что Шабутдинов вводил своих клиентов в заблуждение, так как не мог гарантировать слушателям своих курсов эффективность предпринимательской деятельности, несостоятельны.

«Планируя начать осуществление предпринимательской деятельности, лицо не может рассчитывать на то, что какие бы то ни было применяемые им знания и умения, которые оно приобрело на образовательных или консультационных курсах, совещаниях, в результате ознакомления с научной литературой и т. п., безусловно гарантируют достижение им положительных результатов в форме получения прибыли», — отмечает Павел Яни.

Кроме того, по мнению Павла Яни, «Центр развития предпринимательства» получил лицензию на образовательную деятельность — по закону это накладывает на компанию обязательства по обучению, но не по эффективности применения полученных знаний. В заключении подчеркивается, что законодательное определение предпринимательства предполагает рискованность этой деятельности и зависит от «многих обстоятельств, наступление которых от воли и сознания предпринимателя не зависит».

«Лицо, предлагающее предпринимателю образовательные услуги в соответствующей сфере <…>, правомерно рассчитывает на понимание получателем образовательных услуг того, что рисковый по самому законодательному определению характер предпринимательской деятельности может не позволить предпринимателю реализовать планы по организации прибыльной бизнес-деятельности даже на основе полученных знаний и умений», — подчеркивает Яни.

Адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади планирует добиваться приобщения результатов проведенной экспертизы к материалам дела.

«Это заключение — один из ключевых доводов защиты, и мы будем добиваться его приобщения к делу в соответствии с действующим законодательством. Если следствие откажется это сделать, мы будем добиваться этого через обжалования в вышестоящих инстанциях. Юридическое заключение Павла Сергеевича Яни — критически важный довод, фиксирующий невиновность Аяза Шабутдинова», — заявил Григориади.

Как сообщили RTVI в компании DestraLegal.ru, которая представляет интересы потерпевших по делу Шабутдинова, первые участники этого процесса уже получили компенсацию. Ранее в DestraLegal.ru заявляли, что с исками к блогеру выступили около 70 его бывших учеников. Средний размер требований учеников — 300-400 тыс. руб., сюда входит стоимость курса, неустойка, штраф, компенсация морального вреда и убытки.