Компании, учредителем которых является видеоблогер Влад Бумага (Влад А4), задолжали по налогам и страховым взносам свыше 2,5 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные системы «БИР-аналитик».

Блогер указан соучредителем в семи компаниях, в части из них Бумага является миноритарным акционером, отмечает агентство.

Согласно «БИР-аналитик», наибольший долг образовался у «Новой управляющей компании», основной вид деятельности которой — рестораны и кафе. В этой организации блогеру принадлежит 5% акций. По информации агентства, размер налоговой задолженности составляет 1,45 млн рублей и 927 тыс. рублей по страховым взносам. Данных о блокировке этой компании нет.

Задолженность есть и у ООО «Ачетыре», 100% акций которой принадлежит Бумаге. Здесь долг превышает 156 тыс. рублей. Основной вид деятельности этой организации предполагает производство кино, видео и ТВ-программ.

Также долги образовались у компаний «Дпицца Северо-Восток», где у блогера 5% акций, и «А4 Кидс Кузьминки», четверть ценных бумаг которой контролирует Бумага. Первая должна 35 тыс. рублей, вторая — 10,4 тыс. рублей по страховым взносам.

При этом, по данным агентства, собственных долгов у блогера нет.

Влад Бумага принял участие в прямой линии президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предлагая блогеру задать свой вопрос, назвал Бумагу «нетрадиционным гостем» подобного мероприятия. Блогер задал вопрос о работе видеохостинга YouTube в России.