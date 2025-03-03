Создательница «марафонов желаний» Елена Блиновская сознательно скрывала доходы от государства — все денежные операции выполнялись по ее личному указанию или согласовывались с ней. Об этом рассказала «Ленте.ру» старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Москвы Диана Галиуллина.

«Все расходы, переводы денежных средств между фирмами и все займы, согласно показаниям бухгалтера, осуществлялись по указанию либо Елены Блиновской, либо ее супруга Алексея. Но даже если они поступали от супруга, в частности, по поводу выдачи займов, то все равно согласовывались с Блиновской», — сообщила прокурор.

Она также сказала, что в рабочих чатах, которые сохранились в телефонах подчиненных Блиновской и стали доступны суду, предпринимательница напрямую требовала удалять комментарии, на которые могли бы обратить внимание налоговые органы.

Блиновская, в частности, потребовала как можно скорее удалить вопрос одного из участников марафона о том, поступили ли от него деньги, поскольку счет для оплаты перевода принадлежал не блогеру, а незнакомой фирме.

«Это общедоступный сервис, его читает налоговая — давайте активизируем работу по удалению таких комментариев. Быстрому удалению!» — написала Блиновская, согласно скриншоту переписки, который представили в суде.

Савеловский суд Москвы в понедельник, 3 марта, приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Также суд удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей. Ее имущество, в том числе квартира в Москве, дома в Московской области и Крыму, земельные участки в нескольких регионах и денежные средства со счетов в банках будут конфискованы.

Сама Блиновская ранее признала вину. На заседании суда в конце февраля она назвала свои ошибки «не фатальными» и поправимыми, а также высказала мнение, что она и ее ее семья «уже достаточно пострадали».

Блогер просила не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы, либо отсрочить его исполнение до момента, пока младшей дочери Блиновской не исполнится 14 лет (она родилась в 2020 году).

Прокурор выступила против отсрочки, заявив, что у детей «есть отец, дедушки и бабушки». Она также отметила, что наличие детей не помешало Блиновской «совершать противоправные действия». В итоге суд согласился с доводами обвинения и не предоставил блогеру отсрочку.

По словам руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, Блиновская может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через полгода. По словам юриста, она должна отбыть не менее половины срока, однако ей могут зачесть время пребывания в СИЗО и под домашним арестом.

«За отмывание денег в крупном размере, что является тяжким преступлением, УДО допустимо только после отбытия половины срока. Однако срок содержания под стражей и домашним арестом может сократить этот период», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Хаминского, суммарно блогеру зачтут 743 дня (около двух лет) отбытого наказания.