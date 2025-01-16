Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская полностью признала вину по делу о неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Савеловского суда Москвы.

«Моя команда изначально мне сказала, что речь идет о меньшей сумме недоимки, я была введена в заблуждение. Теперь я понимаю весь объем суммы. Надеюсь, что смогу ее выплатить с помощью продажи имущества», — сказала Блиновская.

Она признала еще и «фактические обстоятельства» отмывания денег, а именно «суммы по этому эпизоду». Блиновская подчеркнула, что не знала о дроблении бизнеса, применяемым ее помощниками, поскольку лично не занималась этими вопросами.

По ее словам, налоговой отчетностью занимались ее помощники, включая знакомых мужа Алексея Блиновского и подруги Лилии Орленко.

«Бывало так, что она приносила мне документы на подпись, а я не вникала и доверяла ей», — уточнила она.

В ходе допроса она рассказала, что после начала следствия написала явку с повинной, признав свою вину по неуплате налогов.

«По остальным эпизодам я признаю факты, вменяемые мне в вину, а юридическая оценка останется за судом», — добавила она.

В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы признал «королеву марафонов» банкротом. По информации РИА «Новости», со ссылкой на судебное решение, имущество блогера выставят на торги.

Как сообщали «Известия», дом основательницы «Марафона желаний» в коттеджном поселке «Миллениум Парк» оценили в 600 млн рублей.

По данным SHOT, долг блогера по налогам и штрафам перед государством на момент принятия судом решения о ее банкротстве составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей.

Сама Блиновская находится в СИЗО по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, из которых они незаконно легализовали 716 млн рублей.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвиняют по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и отмывание средств в размере более 43 млн рублей, полученных преступным путем (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). До начала 2024 года женщина находилась под домашним арестом.

В январе 2024 года Блиновскую отправили в СИЗО, поскольку она «неоднократно нарушала» меру пресечения. Также были арестованы счета, имущество и деньги в различной валюте, принадлежащие блогеру. В мае она подала заявление о банкротстве.

Николай Антипин