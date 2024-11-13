Суд в Москве признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебное решение, имущество блогера выставят на торги.

Как сообщают «Известия», дом основательницы «Марафона желаний» в коттеджном поселке «Миллениум Парк» стоит около 600 млн рублей.

«Налоговая служба находится во взаимодействии с мужем блогерши», — отметил корреспондент издания.

По данным SHOT, долг Блиновской по налогам и штрафам перед государством на момент принятия судом решения о ее банкротстве составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей.

Сама Блиновская находится в СИЗО по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, из которых они незаконно легализовали 716 млн рублей.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег преступным путем. По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

В январе 2024 года основательницу «Марафона желаний» отправили в СИЗО, поскольку она «неоднократно нарушала» меру пресечения. Также были арестованы счета, имущество и деньги в различной валюте, принадлежащие блогеру. В мае она подала заявление о банкротстве.

В марте Следственный комитет предъявил Блиновской окончательное обвинение. Помимо неуплаты налогов и отмывания денег преступным путем, ей вменили неправомерный оборот средств платежей.

В августе «королева марафонов» признала вину в уклонении от уплаты налогов, но отвергла обвинения в незаконной легализации доходов и неправомерном обороте платежных средств.

На заседании в Савеловском суде Москвы 30 августа Блиновская заявила, что бухгалтерия ее «интересовала в последний момент», поскольку в 2019 году у нее родился ребенок, с которым она проводила много времени. Она добавила, что после рождения ребенка попросила платить налоги свою команду, но бухгалтерия ей «ничего не присылала». В то же время блогер заявила, что сумма долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) завышена и ее надо «по-человечески посчитать».

Кроме того, основательница «Марафонов желаний» отметила, что считает себя невиновной в отмывании средств. Блогер заверила, что зарабатывала деньги законно и вкладывала полученную прибыль в легальные предприятия, в основном в сельском хозяйстве. Обвинение в неправомерном обороте средств Блиновская отвергла, поскольку, по ее словам, «не занималась вменяемыми ей операциями».

На том же заседании суд разрешил блогеру разрешил Блиновской продать квартиру за 90 млн рублей для погашения долга перед налоговой. Речь идет о квартире в доме на Серпуховском Валу в Москве. Средства от сделки будут автоматически переведены на счет налоговой.

Ранее Блиновской было разрешено продать другую квартиру за 70 млн рублей в счет возмещения долга. Прокуратура считает, что в период с 2019 по 2021 годы блогер не уплатила налогов на сумму более 1,3 млрд рублей.

Под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере через пособничество (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК) также находился муж Елены Блиновской Алексей. В апреле 2024 года он подписал контракт с Минобороны. Таким образом он хотел «реабилитироваться» и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО.

В июне Блиновского объявили в розыск. Причиной такого решения правоохранители в разговоре с ТАСС назвали его неявку к следователю по делу о неуплате налогов. Адвокат Блиновского Юлия Новичкова тогда заявила RTVI, что ее подзащитный являлся к следователю на вызовы.

В сентябре по делу о мошенничестве арестовали экс-адвоката Эльмана Пашаева. В материалах его дела фигурировала фамилия Блиновского. По информации телеграм-канала Mash, экс-адвоката задержали на основании показаний мужа основательницы «Марафона желаний».

По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Блиновским в Москве и убедил, что за крупную сумму вознаграждения сможет освободить его и ее жену от уголовной ответственности по возбужденному в их отношении делу об уклонении от уплаты налогов. Как сообщал СК, муж блогера передал Пашаеву денежную сумму «в особо крупном размере». РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что экс-адвокат подозревается в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей.

За несколько дней до ареста Пашаева РИА Новости сообщило о задержании Блиновского в зоне СВО. В конце октября другой адвокат мужа основательницы «Марафона желаний» Наталья Сальникова заявила, что ее подзащитный больше не находится в уголовном розыске, а уголовное дело о неуплате налогов в отношении него приостановлено.