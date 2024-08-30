Основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов, но отвергла обвинения в незаконной легализации доходов и неправомерном обороте платежных средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала Савеловского суда Москвы, где 30 августа началось рассмотрение дела блогера по существу.

На заседании Блиновская заявила, что бухгалтерия ее «интересовала в последний момент», поскольку в 2019 году у нее родился ребенок, с которым она проводила много времени.

«Я родила ребенка, занималась семьей, своим любимым делом, и бухгалтерия была последним, что меня интересовало. Так была, к сожалению, перейдена та тонкая грань, которая отделяла законные действия от незаконных», — сказала блогер.

Она добавила, что после рождения ребенка попросила платить налоги свою команду, но бухгалтерия ей «ничего не присылала». В то же время блогер заявила, что сумма долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) завышена и ее надо «по-человечески посчитать».

На заседании 30 август суд разрешил Блиновской продать квартиру за 90 млн рублей для погашения долга перед налоговой. Речь идет о квартире в доме на Серпуховском Валу в Москве. Средства от сделки будут автоматически переведены на счет налоговой. Ранее Блиновской было разрешено продать другую квартиру за 70 млн рублей в счет возмещения долга. Прокуратура считает, что в период с 2019 по 2021 годы блогер не уплатила налогов на сумму более 1,3 млрд рублей.

Блиновская подчеркнула, что считает себя невиновной в отмывании средств.

«Я никогда не считала продажу марафонов нелегальной, и я не думала, что это преступная деятельность», — отметила она.

Блогер заверила, что зарабатывала деньги законно и вкладывала полученную прибыль в легальные предприятия, в основном в сельском хозяйстве.

Обвинение в неправомерном обороте средств Блиновская отвергла, поскольку, по ее словам, «не занималась вменяемыми ей операциями». «Нет ни одного доказательства, что я хоть как-то связана с инкриминируемыми мне денежными переводами», — заявила она и выразила надежду на то, что суд установит истину.

Дело Блиновской

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег преступным путем. По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

В январе 2024 года основательницу «Марафона желаний» отправили в СИЗО, поскольку она «неоднократно нарушала» меру пресечения. Также были арестованы счета, имущество и деньги в различной валюте, принадлежащие блогеру. В мае она подала заявление о банкротстве.

В марте СК предъявил Блиновской окончательное обвинение. Помимо неуплаты налогов и отмывания денег преступным путем, ей вменили неправомерный оборот средств платежей.