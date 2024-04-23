23 апреля муж блогера Елены Блиновской Алексей, отправившийся в зону СВО, заявил о попытке расторгнуть с ним контракт против его воли. Оба они — фигуранты уголовного дела о налогах. Член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов в разговоре с RTVI оценил, какие шансы есть у Блиновского повлиять на освобождение супруги из СИЗО и смягчение им приговора.

«По делу о налогах, связанных с ним лично, возбужденном в отношении него, [служба в зоне СВО по контракту] повлиять, конечно, может как смягчающее обстоятельство. Но, насколько мне известно, дело возбуждено не в отношении него, а в отношении его супруги. В связи с этим его личная служба в зоне СВО с точки зрения закона не может повлиять [на решение суда]. Но суд может принять это как смягчающее обстоятельство и вынести приговор с учетом этой позиции», — пояснил адвокат.

Решение Блиновского заключить контракт с Минобороны также не может повлиять на положение его супруги, которая находится в СИЗО. Айрапетов отметил, что четверо несовершеннолетних детей, которые остались на попечении бабушек и дедушек, тоже могут стать лишь смягчающим обстоятельством.

Что произошло

О решении Блиновского отправиться на военную службу в зону СВО по контракту стало известно ранее в апреле. Телеграм-канал Shot утверждал, что он хочет «реабилитироваться» и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО. Источник ТАСС в окружении бизнесмена говорил, что Блиновский хотел «не светить эту историю».

Телеграм-канал Mash уточнил, что предприниматель участвует в СВО с марта в составе Донецкого корпуса. В рамках прохождения службы по контракту Блиновскому была поручена сборка беспилотников и обеспечение их логистики между подразделениями, писал Shot. Канал также отмечал, что бизнесмен отдал 50 млн руб. на приобретение БПЛА для армии.

23 апреля Блиновский заявил о попытках разорвать контракт, заключенный с Минобороны. Видеоролик с обращением к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину опубликовал на своем Youtube-канале адвокат Эльман Пашаев. В своем обращении Блиновский попросил «приостановить действия», направленные на расторжение контракта.

«О запрете на подписание контракта меня никто не уведомлял — ни суд, ни следствие. И я не собираюсь использовать подписанный контракт для уклонения от исполнения обязательств», — сказал Блиновский.

Он также подчеркнул, что не нарушал запрета на общение со свидетелями по делу о неуплате налогов и на использование интернета.

История Блиновской и ее мужа

До 2017 года основными сферами деятельности Алексея Блиновского были строительство и оптовая торговля зерном в Ярославле, сообщает 76.ru. По данным Msk1.ru, с 2017 года он также участвовал в качестве учредителя или соучредителя в компаниях, занимающихся добычей драгоценных руд, торговлей ювелирными изделиями, предоставлением информационных услуг, производством пищевых продуктов, рыболовством и т.д.

В начале февраля стало известно, что Блиновский оказался на грани банкротства из-за больших долгов перед ФНС, пишет News.ru. В частности, сообщалось о налоговой задолженности на сумму 2,3 млн рублей, которая числится за одной из его компаний. По состоянию на апрель 2024 года предприятия Блиновского сменили управляющего, были ликвидированы или находятся в стадии ликвидации.

Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Беларусью. Ей предъявили обвинение в уклонении от налогов на сумму более 918 млн рублей, а также в отмывании 43 млн рублей, «полученных преступным путем». После задержания Блиновскую поместили под домашний арест, однако позже перевели в СИЗО.

Как утверждает следствие, блогер уходила от уплаты налогов с помощью схемы «дробления» бизнеса и занижения доходов. В рамках обеспечительных мер по ее уголовному делу было принято решение наложить арест на счета, общая сумма средств на которых составляет около 64 млрд рублей. Она должна погасить недоимку, штрафы и пени на 1,4 млрд рублей.

Обвинение в пособничестве Блиновской было предъявлено ее мужу в мае 2023 года. В марте 2024 года источник ТАСС рассказывал, что СК завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении Блиновских. По его словам, следователи расширили обвинение, увеличив сумму незаконно легализованных денежных средств и имущества с 43 млн рублей до более 700 млн руб.