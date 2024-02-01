Организатор «марафонов желаний» Елена Блиновская находится в «очень тяжелом» психологическом состоянии после перевода в московское СИЗО-6 «Печатники», рассказала RTVI член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, несмотря на работу с психологом, самый сложный этап для блогера начнется после перевода с карантина в обычную камеру.

Меркачева подтвердила сообщения СМИ о том, что Блиновская находится «на грани депрессии». Она также отметила, что в настоящий момент блогер находится на карантине и проходит период адаптации.

«Да, в первые дни, когда члены ОНК ее навестили, обратили внимание на то, что ей очень тяжело. Она сейчас еще на карантине, адаптируется. Но там в СИЗО есть психолог. Насколько я знаю, психолог с ней уже поговорил», — отметила она.

Меркачева также обратила внимание на то, что разговор с психологом является обычной практикой, однако в ситуации с Блиновской, ей предстоит еще не один разговор со специалистом.

«Поможет ли это? Хороший вопрос, потому что никто не ответа не знает. Конечно, тяжело. Я думаю, что самое сложное будет, когда она попадет в обычную камеру. Потому что сейчас карантин, а в обычной камере, где она будет проводить основное время, все зависит от того, как сложатся ее отношения с сокамерницами, с соседками», — сказала она.

Говоря о том, когда Блиновскую планируют перевести в обычную камеру, Меркачева отметила, что стандартный срок карантина составляет 10 дней, однако чаще всего он истекает раньше.

«Должны [перевести] на этой неделе уже», — заключила она.