Алексей Блиновский, супруг арестованной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской, задержан в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Блиновский задержан», — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей и причин задержания.

В апреле Блиновский подписал контракт с Минобороны, когда находился под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере через пособничество (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК). Сообщалось, что хочет таким образом «реабилитироваться» и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО, где она содержится с января 2024 года по обвинению в крупной неуплате налогов и отмывании денег.

О том, что Алексей Блиновский объявлен в розыск, стало известно 28 июня. Причиной такого решения правоохранители в разговоре с ТАСС назвали его неявку к следователю по делу о неуплате налогов.

Адвокат в тот же день заявила RTVI, что Блиновский «являлся к следователю на вызовы». Она пояснила, что защита не будет предпринимать никаких действий в связи с его объявлением в розыск, потому что следователю известно место службы Блиновского и у него есть контакты с воинской частью.

В июле адвокат Блиновского Юлия Новичкова сообщила RTVI, что он продолжает оставаться в розыске. Новичкова не стала говорить, поддерживает ли она связь с подзащитным, «с учетом того, что человек находится на СВО». Как пояснила адвокат, «есть обстоятельства, не подлежащие разглашению: первое — это тайна следствия, второе — это СВО».