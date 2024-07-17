Находящийся в зоне боевых действий на Украине Алексей Блиновский, муж основательницы «марафона желаний» Елены Блиновской, продолжает оставаться в розыске, сообщила RTVI адвокат мужчины Юлия Новичкова.

«Он в розыске. На сегодняшний момент розыск не обжаловался», — сказала она.

Новичкова не стала говорить, поддерживает ли она связь с подзащитным, «с учетом того, что человек находится на СВО». Как пояснила адвокат, «есть обстоятельства, не подлежащие разглашению: первое — это тайна следствия, второе — это СВО».

О том, что Блиновский объявлен в розыск, стало известно 28 июня. Причиной такого решения правоохранители в разговоре с ТАСС назвали его неявку к следователю по делу о неуплате налогов.

Адвокат в тот же день заявила RTVI, что Блиновский «являлся к следователю на вызовы». Она пояснила, что защита не будет предпринимать никаких действий в связи с его объявлением в розыск, потому что следователю известно место службы Блиновского и у него есть контакты с воинской частью.

По данным телеграм-канала Mash, Блиновского недавно в очередной раз перевели — теперь он якобы служит под селом Урожайное в ДНР и возит боекомплекты на передовую. До этого он был в составе штурмовом подразделении 5-й отдельной мотострелковой бригады под городом Красногоровка, уточняет канал.

Блиновский подписал контракт с Минобороны, когда находился под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере через пособничество (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК). Сообщалось, что хочет таким образом «реабилитироваться» и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО, где она содержится с января 2024 года по обвинению в крупной неуплате налогов и отмывании денег.