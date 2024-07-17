Супруга основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея перевели служить под село Урожайное в ДНР, где он возит боекомплекты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, Блиновской недавно покинул позиции под городом Красногоровка, где служил в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Туда он перешел из 95-го стрелкового полка, отмечает телеграм-канал.

28 июня стало известно, что МВД России объявило в розыск мужа основательницы «Марафона желаний». Согласно карточке в базе ведомства, Блиновский разыскивается «по статье УК». По какой именно, не уточняется.

ТАСС со ссылкой на правоохранителей писал, что причиной объявления в розыск стала неявка Блиновского к следователю по делу о неуплате налогов. Источник Shot утверждал, что против мужчины якобы возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 п. б статьи 199 УК РФ — уклонение организации от уплаты налогов в особо крупном размере.

Адвокат Блиновского Юлия Новичкова позже сообщила RTVI, что защита в связи с этим пока не будет предпринимать никаких действий. Она пояснила, что место службы Блиновского в зоне военной операции на Украине следователю известно и у него есть контакты с войсковой частью.

На вопрос RTVI о том, действительно ли Блиновского перевели в штурмовое подразделение, как утверждает экс-адвокат Эльман Пашаев, Новичкова ответила: «Я не выясняю те вопросы, которые не подлежат разглашению в связи с тем, что это зона СВО».

Пашаев, по словам которого они с Блиновским некоторое время назад служили вместе в зоне боевых действий, в разговоре с RTVI назвал «бредом» новость о том, что Алексея объявили в розыск.

О том, что Блиновский подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт, стало известно в начале апреля 2024 года. Shot утверждал, что такое решение было вызвано финансовыми трудностями с семейными счетами и «огромными долгами» Блиновского. По данным канала, его бизнес «практически разрушился» — из 12 компаний три оказались на стадии ликвидации. Став участником боевых действий, Блиновский хочет «реабилитироваться» и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО, писал Shot.