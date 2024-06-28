Защита Алексея Блиновского, мужа арестованной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской, пока не будет предпринимать никаких действий в связи с тем, что его объявили в розыск. Об этом RTVI сообщила адвокат мужчины Юлия Новичкова.

Она пояснила, что место службы Блиновского в зоне военной операции на Украине следователю известно и у него есть контакты с войсковой частью.

«Алексей служит, местонахождение его следствию известно. Является это [объявление его в розыск] законным, либо незаконным, — может установить суд в случае получения документа, обжалующего указанный розыск», — сказала Новичкова.

Днем 28 июня ТАСС передал со ссылкой на правоохранителей, что причиной объявления в розыск стала неявка Блиновского к следователю по делу о неуплате налогов. Источник Shot утверждал, что против мужчины якобы возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 п. б статьи 199 УК РФ — уклонение организации от уплаты налогов в особо крупном размере.

Адвокат в разговоре с RTVI отметила, что Блиновский «являлся к следователю на вызовы». По словам юриста, ей неизвестно ни о каких других обвинениях против него, кроме тех, что были названы следствием ранее: уклонение от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере через пособничество (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК) и отмывание денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК).

«Алексею как было предъявлено обвинение по [этим] статьям, так и осталось. Никаких других статей, по которым бы ему предъявляли обвинения, мне не известно», — заявила Юлия Новичкова.

На вопрос RTVI о том, действительно ли Блиновского перевели в штурмовое подразделение, как утверждает экс-адвокат Эльман Пашаев, Новичкова ответила: «Я не выясняю те вопросы, которые не подлежат разглашению в связи с тем, что это зона СВО».

Пашаев, по словам которого они с Блиновским некоторое время назад служили вместе в зоне боевых действий, в комментарии RTVI назвал «бредом» новость о том, что Алексея объявили в розыск.

«Это бред, конечно. Подают [в розыск] тогда, когда не установлено местонахождение или когда скрывается от суда и следствия. Как он может скрываться от следствия? Следователю известно его местонахождение, есть контракт, есть ходатайство о приостановке [дела]. У следствия есть все от командования. Этого не может быть по закону», — заявил Пашаев.

По его словам, их с Блиновским перевели в штурмовое подразделение в начале мая, но сейчас они служат в разных батальонах и давно не контактировали.

Появление в базе розыска МВД карточки с именем Алексея Блиновского СМИ заметили 28 июня. Как сказала адвокат РИА Новости, следствие уведомило защиту о том, что он в розыске, при этом она не знает, связано ли это с мерой пресечения.

В марте 2024 года Блиновскому предъявили обвинение в окончательной редакции. Как сообщалось, его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.