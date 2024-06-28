МВД России объявило в розыск мужа основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея. Согласно карточке в базе ведомства, он разыскивается «по статье УК». По какой именно, не уточняется.

Адвокат сообщил РИА Новости, что защиту Блиновского проинформировали о принятом министерством решении.

Источник телеграм-канала Shot утверждает, что в отношении Блиновского возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 п. б статьи 199 УК), а в розыск его якобы объявили в начале июня. Помимо этого, по словам собеседника канала, мужчине вменяют еще две статьи, связанные с «легализацией денежных средств и соучастием в преступлениях Елены Блиновской».

Экс-адвокат Эльман Пашаев назвал «бредом» информацию о том, что Блиновского объявили в розыск. «Подают [в розыск] тогда, когда это не установлено местонахождение или когда скрывается от суда и следствия. Как он может скрываться от следствия?» — задался вопросом Пашаев.

Экс-адвокат подчеркнул, что следователю известно о местонахождении Блиновского, также есть его контракт и ходатайство о приостановке дела.

«У следствия есть все от командования. Этого не может быть по закону. Если это сделали, я тогда не знаю, что говорить даже, что обсуждать», — считает Пашаев.

Ранее Пашаев рассказал, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение. «Он с мая в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады, участвует в боях под Красногоровкой, нас перевели в один день», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Юрист также опроверг информацию о том, что Блиновский покидал часть для того, чтобы решить свои финансовые вопросы в Москве, о чем ранее писали СМИ. «Это не соответствует действительности, в увольнение он пока не ходит», — пояснил Пашаев.

Телеграм-канал Mash пишет, что новый коллектив принял Блиновского «тепло». По словам источников канала, мужчина быстро учиться и четко исполняет приказы, а также уже две недели вместе со всеми находится на передовой.

О том, что Блиновский подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт, стало известно в начале апреля 2024 года. Телеграм-канал Shot утверждал, что такое решение было вызвано финансовыми трудностями с семейными счетами и «огромными долгами» Блиновского. По данным канала, его бизнес «практически разрушился» — из 12 компаний три оказались на стадии ликвидации. Став участником боевых действий, Блиновский хочет «реабилитироваться» и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО, писал Shot.

Среди прочего SHOT указывал, что перед отправкой в зону военной операции муж Блиновской вложил 50 млн рублей в закупку беспилотников для российской армии. В середине апреля канал отмечал, что Блиновский в составе Донецкого корпуса он занимается сборкой дронов и распределением между подразделениям.

В конце апреля мужчина записал видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором рассказал о попытках заставить его расторгнуть контракт с ведомством.

29 мая телеграм-канал Shot со ссылкой на свой источник сообщил, что Блиновский якобы покинул расположение воинской части. Чуть позже в канале появилась информация о том, что он якобы стал пулеметчиком и будет переведен в другое подразделение в ДНР, а после дополнительного обучения — на линию боевого соприкосновения.

Пашаев в разговоре с RTVI опроверг информацию о его отъезде из зоны конфликта и назвал сообщения об этом «бредом». Источник РИА Новости утверждал, что Блиновский находится в своем воинском подразделении, но не появляется по месту службы и не выполняет боевые задачи.