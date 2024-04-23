Муж блогера и основательницы «марафона желаний» Елены Блиновской Алексей заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и попросил помощи у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Видео с обращением опубликовал телеграм-канал SHOT.

Блиновский попросил главу СК дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжения контракта» с Минобороны, которые, по его словам, являются незаконными.

«Сейчас главная цель под руководством нашего главнокомандующего объединиться и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом, где мои навыки, умения и компетенции необходимы и важны для спасения жизни наших бойцов», — сказал Блиновский.

Он также отметил, что не может раскрыть все свои обязанности, поскольку это «является военной тайной»

О том, что супруг основательницы «марафона желаний» отправился в зону военной операции стало известно 13 апреля. Как писал SHOT, такое решение было вызвано финансовыми трудностями с семейными счетами и «огромными долгами» Блиновского. По данным телеграм-канала, на фоне уголовного преследования его бизнес оказался «почти разрушен», из 12 его компаний три находятся в стадии ликвидации.

Источник ТАСС в окружении Блиновской сообщил, что ее супруг заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах, принял это решение сам, но предпочел «не светить эту историю».

16 апреля SHOT писал, что перед отправкой в зону военной операции муж Блиновской вложил 50 млн рублей в закупку беспилотников для российской армии. По данным телеграм-канала, сейчас в составе Донецкого корпуса он занимается сборкой дронов и распределением между подразделениям. SHOT также отметил, что Блиновский служит вместе с бывшим адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым.

Дело Елены Блиновской

Блогера и основательницу «марафона желаний» Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию и выехать в Беларусь. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании средств в размере 43 млн рублей, «полученных преступным путем» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1), изначально Блиновская была отправлена под домашний арест. В январе 2024 года блогера перевели в СИЗО «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения»

Алексею Блиновскому в мае 2023 года предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По данным BFM, по решению суда он должен был находиться в подмосковном коттеджном поселке «Миллениум парк», при этом ему не запрещено покидать помещение и общаться с женой. В то же время Блиновский должен являться по вызовам следователя и суда, а также не может пользоваться телефоном и интернетом.

В марте Следственный комитет сообщил, что супругам Блиновским предъявили обвинение в окончательной редакции. ТАСС со ссылкой на источник писал, что следствие расширило обвинение по делу блогера и ее мужа, увеличив размер незаконно легализованных денежных средств и имущества с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.