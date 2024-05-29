Информация о том, что муж блогера Елены Блиновский Алексея покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу, не соответствует действительности. Об этом заявил RTVI бывший адвокат Эльман Пашаев.

«Бред», — сказал он. Других подробностей он не привел.

О том, что Блиновский якобы покинул расположение воинской части, 29 мая написал телеграм-канал Shot со ссылкой на источник. Позже Shot со ссылкой на источник уточнил, что Блиновский якобы стал пулеметчиком и его переводят в другое подразделение в ДНР.

О том, что Блиновский отправился в зону военной операции по контракту, стало известно в апреле. Телеграм-канал Shot утверждал, что Блиновский хочет «реабилитироваться» и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО.

Пашаев рассказывал РИА Новости, что Блиновский служит вместе с ним. «В мае будет два года как я в зоне СВО, Блиновский служит со мной — я его забрал», — отмечал он. Бывший адвокат пояснял, что его подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.

В апреле Блиновский записал видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором рассказал о попытках заставить его расторгнуть контракт с Минобороны.