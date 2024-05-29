Муж блогера Елены Блиновской Алексей находится в своем воинском подразделении, но не появляется по месту службы и не выполняет боевые задачи. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу», — рассказал собеседник агентства.

При этом дело о самовольном оставлении части в отношении Блиновского пока не возбудили. По словам источника, он хотел перевестись в другое подразделение, но передумал, когда узнал, что там его могут отправить в бой в составе штурмовой бригады. Собеседник РИА Новости считает, что из-за конфликта с руководителями другого подразделения перевод вряд ли состоится.

29 мая телеграм-канал Shot со ссылкой на свой источник сообщил, что Блиновский якобы покинул расположение воинской части. Чуть позже в канале появилась информация о том, что он якобы стал пулеметчиком и будет переведен в другое подразделение в ДНР, а после дополнительного обучения — на линию боевого соприкосновения.

Бывший адвокат и сослуживец Блиновского Эльман Пашаев в беседе с RTVI опроверг информацию о его отъезде из зоны конфликта и назвал сообщения об этом «бредом». В апреле Пашаев рассказывал, что Блиновский служит вместе с ним и воюет под позывным «Брикс». По словам экс-адвоката, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.