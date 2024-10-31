Муж основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей больше не находится в уголовном розыске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Наталию Сальникову.

По словам Сальниковой, также приостановлено уголовное дело о неуплате налогов, возбужденное в отношении ее подзащитного.

«Розыск Алексея Блиновского прекращен, а уголовное преследование в отношении него приостановлено. Он продолжает нести службу по контракту», — сказала она.

Информацию о прекращении дела также подтвердила второй адвокат Блиновского Юлия Новичкова, отметив, что тот находится в зоне проведения военной операции. В каком подразделении сейчас служит муж блогера и находится ли его отряд на передовой, она раскрывать не стала.

Дело Алексея Блиновского

В апреле 2024 года Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны, находясь под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере через пособничество (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК). Как писал телеграм-канал Shot, таким образом он хотел «реабилитироваться» и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО, где она содержится с января 2024 года по обвинению в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании средств в размере 43 млн рублей.

В июне Блиновского объявили в розыск. Причиной такого решения правоохранители в разговоре с ТАСС назвали его неявку к следователю по делу о неуплате налогов. Адвокат Блиновского Юлия Новичкова тогда заявила RTVI, что ее подзащитный являлся к следователю на вызовы.

В сентябре по делу о мошенничестве арестовали экс-адвоката Эльмана Пашаева. В материалах его дела фигурировала фамилия Блиновского. По информации телеграм-канала Mash, экс-адвоката задержали на основании показаний мужа основательницы «Марафона желаний».

По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Блиновским в Москве и убедил, что за крупную сумму вознаграждения сможет освободить его и ее жену от уголовной ответственности по возбужденному в их отношении делу об уклонении от уплаты налогов. Как сообщал СК, муж блогера передал Пашаеву денежную сумму «в особо крупном размере». РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что экс-адвокат подозревается в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей.

За несколько дней до ареста Пашаева РИА Новости сообщило о задержании Блиновского в зоне СВО.