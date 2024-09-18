Московский гарнизонный военный суд арестовал экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

«Избрать подозреваемому Пашаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — огласил решение судья.

Заседание проходило 18 сентября в закрытом режиме, хотя изначально оно должно было быть открытым для журналистов.

О задержании Пашаева накануне днем, 17 сентября, сообщил Следственный комитет (СК) России. В заявлении говорилось, что на экс-адвоката заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В материалах дела, помимо Пашаева, фигурировал и Алексей Блиновский — муж арестованной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской.

По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Блиновским в Москве и убедил его, что за крупную сумму вознаграждения сможет освободить Алексея и Елену от уголовной ответственности по возбужденному в их отношении делу об уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Блиновский передал Пашаеву денежную сумму «в особо крупном размере».

РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Пашаев подозревается в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей. По данным собеседника агентства, юрист присвоил «18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США».

По информации телеграм-канала Mash, Пашаева задержали на основании показаний Блиновского. По данным канала, бывший адвокат помогал своим товарищам и клиентам получить место в более комфортных подразделениях для службы в зоне боевых действий, чем в итоге привлек внимание правоохранителей. Именно Пашаев повлиял на то, что Блиновский попал в те же войска, где служил юрист, а затем вынудил его записать видеообращение для председателя СК России Александра Бастрыкина с целью улучшения репутации, утверждает Mash.

В четверг, 12 сентября, стало известно о задержании Алексея Блиновского. Источник в правоохранительных органах утверждал, что это произошло прямо в зоне проведения спецоперации. Пашаев утверждал, что эта информация не соответствует действительности.

В конце июня Блиновского объявили в розыск. Одной из причин назвалась его неявка к следователю по делу о неуплате налогов. Пашаев назвал «бредом» информацию о том, что Блиновского объявили в розыск. «Подают [в розыск] тогда, когда это не установлено местонахождение или когда скрывается от суда и следствия. Как он может скрываться от следствия?» — задался вопросом Пашаев. Он утверждал, что бизнесмен продолжает нести службу в зоне спецоперации.

Связь Пашаева и Блиновского

В мае 2023 года Пашаев рассказал RTVI, что после лишения адвокатской лицензии решил заняться доставкой гуманитарной помощи российским военным, участвующим в боевых действиях. Осенью того е года он стал служить в российских войсках по контракту.

Блиновский подписал контракт с Минобороны в апреле 2024 года, когда находился под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере через пособничество (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК).

В конце июня бывший адвокат рассказал, что находится в зоне боевых действий вместе с Блиновским. Их, по словам юриста, в мае перевели в штурмовое подразделение пятой отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр). В подтверждение этому экс-адвокат размещал в своем телеграм-канале видео с Блиновским. На кадрах мужчины сидели в полном обмундировании и с оружием в окопе. «На кадрах видно, что Алексей не «отмывает» свое имя через СВО, а занимается реальной боевой работой в Красногоровке», — подписал ролик Пашаев.

Согласно данным из канала Пашаева, сам он был командиром танка с позывным «Дядя Эльман» в составе батальона «Панцирь» 5-ой ОМСБр.

В середине июля Пашаев получил ранение, попав под удар беспилотника во время поездки с сослуживцем на автомобиле в районе Марьинки. Сообщалось, что он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и грудного отдела позвоночника.

Известность Пашаева

Эльман Пашаев обрел скандальную известность во время суда над актером Михаилом Ефремовым, который в 2020 году сел за руль пьяным и стал виновником смертельного ДТП.

Артист, которого впоследствии приговорили к восьми годам колонии, утверждал, что Пашаев убедил его подкупить трех свидетелей, которые на суде заявили, что в момент аварии Ефремова не было за рулем, а автомобилем управлял кто-то другой.

В сентябре 2020 года Пашаева после неоднозначных высказываний в СМИ по делу Ефремова лишили статуса адвоката — в четвертый раз за его карьеру защитника. В сентябре 2022 года Пашаев сообщил, что вернул статус, восстановив его в Адвокатской палате Северной Осетии. Однако уже в октябре Федеральная палата адвокатов сообщила о «прекращении статуса» юриста.