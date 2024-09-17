В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова на суде по делу о смертельном ДТП, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, дело на Пашаева завели военные следственные органы СКР по ч. 4 ст. 159 УК — о мошенничестве в особо крупном размере. Помимо экс-адвоката, в материалах дела фигурирует Алексей Блиновский — муж арестованной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской.

По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Блиновским в Москве и убедил его, что за крупную сумму вознаграждения сможет освободить Алексея и Елену от уголовной ответственности по возбужденному в их отношении делу об уклонении от уплаты налогов. «Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере», — пояснила Петренко.

По ее словам, Пашаева задержали в Москве, и в ближайшее время по ходатайству следствия суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию и выехать в Беларусь на автомобиле. Ее отправили под домашний арест, обвинив в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании средств в размере 43 млн рублей, «полученных преступным путем» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1). В январе 2024 года блогера перевели в СИЗО «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения».

О задержании Алексея Блиновского в зоне проведения специальной военной операции стало известно 12 сентября. При этом Пашаев утверждал, что эта информация не соответствует действительности.

В апреле Блиновский подписал контракт с Минобороны, когда находился под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере через пособничество (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК). Shot утверждал, что таким образом бизнесмен рассчитывает «реабилитироваться».

О том, что Блиновский объявлен в розыск, СМИ сообщили 28 июня. Причиной такого решения правоохранители в разговоре с ТАСС назвали его неявку к следователю по делу о неуплате налогов. Адвокат Юлия Новичкова в тот же день заявила RTVI, что Блиновский «являлся к следователю на вызовы». Она пояснила, что защита не будет предпринимать никаких действий в связи с его объявлением в розыск, потому что следователю известно место службы Блиновского и у него есть контакты с воинской частью.

В июле адвокат Блиновского сообщила RTVI, что он продолжает оставаться в розыске. Новичкова не стала говорить, поддерживает ли она связь с подзащитным, «с учетом того, что человек находится на СВО». Как пояснила адвокат, «есть обстоятельства, не подлежащие разглашению: первое — это тайна следствия, второе — это СВО».