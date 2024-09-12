Сообщения о задержании Алексея Блиновского, супруга арестованной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской, в зоне военной операции не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил бывший адвокат Эльман Пашаев, который служит с Блиновским в одном подразделении.

«Алексей Блиновский не задержан. Это не правда, он продолжает службу. Более того, его исключили из базы данных тех, кто находится в розыске», — пояснил Пашаев.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что Блиновского задержали в зоне военной операции. Подробности не приводились.

По данным SHOT, бизнесмена в ближайшее время планируют увезти в Москву, где будет решаться вопрос о мере пресечения. Телеграм-канал отмечает, что Блиновского могут отправить в СИЗО.

Информацию о задержании не подтвердил в разговоре с РЕН ТВ отец Блиновского. По его словам, он связывался с сыном накануне и у него все хорошо.

«Люди пишут грязь и вранье… Я не могу комментировать, у меня нет информации», — сказал отец бизнесмена.

В апреле Блиновский подписал контракт с Минобороны, когда находился под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере через пособничество (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК). Сообщалось, что хочет таким образом «реабилитироваться» и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО, где она содержится с января 2024 года по обвинению в крупной неуплате налогов и отмывании денег.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию и выехать в Беларусь на автомобиле. Изначально суд отправил ее под домашний арест, обвинив в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании средств в размере 43 млн рублей, «полученных преступным путем» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1). В январе 2024 года Блиновскую перевели в СИЗО «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения».

28 июня стало известно, что Алексей Блиновский объявлен в розыск. Причиной такого решения правоохранители в разговоре с ТАСС назвали его неявку к следователю по делу о неуплате налогов.

В тот же день адвокат заявила RTVI, что Блиновский «являлся к следователю на вызовы». Она пояснила, что защита не будет предпринимать никаких действий в связи с его объявлением в розыск, потому что следователю известно место службы бизнесмена и у него есть контакты с воинской частью.

Позже адвокат Блиновского Юлия Новичкова сообщила RTVI, что бизнесмен продолжает оставаться в розыске. Новичкова не стала говорить, поддерживает ли она связь с подзащитным, «с учетом того, что человек находится на СВО».