Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил травмы в ходе российской военной операции, попав под удар БПЛА во время поездки с сослуживцем на автомобиле в районе Марьинки в ночь на 13 июля. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что автомобиль был атакован дроном-камикадзе, и, хотя водитель пытался уйти от удара, свернув в лес, беспилотник его настиг. Пашаев получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и грудного отдела позвоночника. В медицинском заключении, фото которого опубликовано каналом, упоминаются также «ретроградная амнезия» и «синкопальные эпизоды».

Спутник Пашаева, как говорится в сообщении, тоже «получил множество телесных повреждений и остался жив», хотя автомобиль, в котором они ехали, «сгорел дотла».

Shot со ссылкой на самого экс-адвоката пишет, что он планирует выписаться из госпиталя как можно скорее, потому что «боль от травм быстрее проходит на линии боевого соприкосновения». Это не первое ранение, полученное Пашаевым в зоне военной операции: 30 апреля он сообщал, что в результате атаки дрона под Угледаром был контужен и ранен в ногу.

В мае Пашаев рассказывал RTVI, что занимается доставкой гуманитарной помощи российским военным, участвующим в боевых действиях. Лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев обвинил экс-адвоката в том, что тот на самом деле проводит большую часть времени на съемной квартире в Москве. Пашаев в ответ назвал Ковалева «больным человеком» и пригласил в зону боевых действий.

Как Пашаев стал «защитником» мужа Блиновской

В конце июня Пашаев рассказал, что вместе с ним в зоне боевых действий находится муж известного блогера и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской, которого перевели в штурмовое подразделение. «Он с мая в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады, участвует в боях под Красногоровкой, нас перевели в один день», — заявил бывший адвокат.

Он отрицал, что Блиновский покидал часть для решения своих финансовых проблем в Москве, о чем писали СМИ. «Это не соответствует действительности, в увольнение он пока не ходит», — утверждал Пашаев.

Тем не менее вскоре МВД объявило Алексея Блиновского в розыск, а Пашаев называл это «бредом», поясняя, что «подают [в розыск] тогда, когда не установлено местонахождение или когда скрывается от суда и следствия». Сообщения СМИ о том, что Блиновский якобы покинул расположение воинской части, экс-адвокат тоже охарактеризовал как «бред».

Экс-адвокат утверждал, что следствие в курсе, где находится Блиновский, и имеет на руках копию его контракта с Минобороны и ходатайство о приостановке уголовного преследования. «У следствия есть все от командования. Этого не может быть по закону. Если это сделали, я тогда не знаю, что говорить даже, что обсуждать», — заявил Пашаев.

Кто такой Эльман Пашаев и что еще о нем известно

Эльман Пашаев обрел скандальную известность во время суда над актером Михаилом Ефремовым, который в 2020 году сел за руль пьяным и стал виновником смертельного ДТП.

Артист, которого впоследствии приговорили к восьми годам колонии, утверждал, что Пашаев убедил его подкупить трех свидетелей, которые на суде заявили, что в момент аварии Ефремова не было за рулем, а автомобилем управлял кто-то другой.

В сентябре 2020 года Пашаева после неоднозначных высказываний в СМИ по делу Ефремова лишили статуса адвоката — в четвертый раз за его карьеру защитника. В сентябре 2022 года Пашаев сообщил, что вернул статус, восстановив его в Адвокатской палате Северной Осетии. Однако уже в октябре Федеральная палата адвокатов сообщила о «прекращении статуса» юриста.

Глава Минюста России Константин Чуйченко в мае 2023 года назвал адвокатскую деятельность Пашаева «пещерным уровнем с профессиональной точки зрения».