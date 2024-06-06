Адвокат Эльман Пашаев в разговоре с RTVI ответил на обвинения лидера Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева в уклонении от прохождения военной службы в зоне СВО. Ранее Ковалев заявил Shot, что Пашаев 90% времени проводит «в Москве, в съемной квартире».

«Больной человек, внимание не обращайте. Я его приглашаю к себе на ,,съемную квартиру’’. Только пусть не забудет с собой забрать фуру памперсов. У него духа не хватит приехать к нам в ДНР, где мы бываем в дорогих ,,ресторанах’’. Ему нужен хайп, чтобы на этого придурка обращали внимание», — сказал Пашаев.

С критикой в адрес Пашаева Ковалев выступил накануне, 5 июня, во время ПМЭФ. «Пашаев, Блиновский, Полынь — они сядут все. Для нас спецоперация — это святое. А эти мрази заплатили деньги и думают, что всё. Вот вам! Будете, твари, в тюрьме сидеть», — заявил он изданию Shot.

Ковалев также возмущался наличием у Пашаева медали «За ратную доблесть» и орденского знака «За верность Отечеству».

«Муж Блиновской с помощью мошенника Эльмана Пашаева поехал на фронт. Эльман Пашаев числится пулеметчиком в 95 полку. Живет в Москве, приезжает туда [в ДНР] иногда, а в это время не в казарме, разумеется, а в съемной квартире, с девушками облегченного варианта поведения, ходит по ресторанам. Вон, еще медаль ему дают, орден. Он ,,типа’’ ранен был. ,,Героя’’ ему еще, может, России дадут», — сказал бизнесмен.

Вручение Пашаеву государственных наград за военную службу он назвал «нечестным».

«Президент наш правильно сказал — ребята, которые были на фронте, должны продвигаться по служебной лестнице. Но одно дело — когда пошел заммэра, честно отработал в штурмовой группе, был ранен. Два ордена — и стал мэром. Это — честно. А когда он приехал, живет на съемной квартире в тылу — значит, ему медаль, орден за ранение, и он стал мэром? Это — нечестно», — пояснил Ковалев.

Бизнесмен добавил, что министр обороны Андрей Белоусов «в курсе ситуации» и выразил уверенность, что он «наведет порядок».

«Он уже в курсе ситуации. Уверен, что этих мошенников больше на фронте не будет», — заключил лидер Общероссийского движения предпринимателей.