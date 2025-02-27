«Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств платежей, в ходе прения сторон в суде признала вину и попросила отсрочить ей наказание до момента, когда подрастут ее дети. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Блогер отметила, что инкриминируемые ей статьи подразумевают и другие виды наказаний, помимо лишения свободы. Она добавила, что допустила ошибки, но они «не являются фатальными».

«Мои ошибки абсолютно точно поправимы, и я думаю, что я и моя семья уже достаточно пострадали <…> Есть люди, которые имеют со мной дело непосредственно. Они знают, что я отвечаю за свои слова, знают, что я соблюдаю все свои договоренности, и в моей жизни даже не было ни одного человека, которому я когда-либо должна была денег, даже когда я не зарабатывала такие деньги большие. В связи с этим я думаю, что все, что было озвучено здесь, вполне поправимо и у меня есть все шансы это сделать», — сказала Блиновская.

По словам блогера, ее главная обязанность — «находиться рядом с собственными детьми и заниматься их непосредственным воспитанием».

Блиновская отказалась выступить с последним словом в суде.

Как передает РИА Новости, приговор блогеру Савеловский суд Москвы огласит 3 марта. Гособвинение потребовало для Блиновской шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1,5 млн рублей, а также запретить ей в течение пяти лет заниматься предпринимательской деятельностью.

При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.

Защита блогера просит суд освободить ее от наказания за истечением сроков давности, передает ТАСС.

Дело Блиновской

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег преступным путем. По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

В январе 2024 года ее отправили в СИЗО, поскольку она «неоднократно нарушала» меру пресечения. Также были арестованы счета, имущество и деньги в различной валюте, принадлежащие Блиновской.

В марте Следственный комитет предъявил Блиновской окончательное обвинение. Помимо неуплаты налогов и отмывания денег преступным путем, ей вменили неправомерный оборот средств платежей.

В мае она подала заявление о банкротстве, а в августе признала вину в уклонении от уплаты налогов, но отвергла обвинения в незаконной легализации доходов и неправомерном обороте платежных средств.

В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы признал Блиновскую банкротом и постановил выставить ее имущество на торги. Как сообщали «Известия», принадлежащий ей дом в коттеджном поселке «Миллениум Парк» оценили в 600 млн рублей.

В январе 2025 года Блиновская полностью признала вину по делу о неуплате более 900 млн рублей налогов и «фактические обстоятельства» отмывания денег, а именно «суммы по этому эпизоду». Блогер подчеркнула, что не знала о дроблении бизнеса ее помощниками, поскольку лично не занималась этими вопросами, будучи занятой уходом за ребенком.

В феврале гособвинение попросило приговорить Блиновскую к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, а также запретить ей в течение пяти лет заниматься бизнесом. Исковые требования к блогеру снизились за счет частичного погашения ею более 300 млн рублей доначисленного налога — с 918,9 млн до 587,6 млн рублей.

Кроме того, 25 февраля Арбитражный суд Москвы арестовал имущество мужа Блиновской Алексея по делу о ее банкротстве: 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, а также доли мужчины в восьми компаниях, два охотничьих ружья, два гидроцикла, маломерное судно, снегоболотоход, автомобиль «УАЗ», мотоцикл Harley-Davidson и другое.