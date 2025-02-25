Арбитражный суд Москвы арестовал имущество мужа блогера Елены Блиновской Алексея по делу о ее банкротстве. Речь идет о 66 земельных участках, зданиях и других объектах недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, следует из определения суда, размещенного в картотеке дел.

Также суд арестовал доли мужчины в восьми компаниях, два охотничьих ружья, два гидроцикла, маломерное судно, снегоболотоход, автомобиль «УАЗ», мотоцикл Harley-Davidson и другое.

Кроме того, арест наложен на более чем 1,4 млрд рублей на счетах супруга основательницы «Марафона желаний», «за исключением денежных средств в размере величины прожиточного минимума».

В середине февраля Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество самой «королевы марафонов» по делу о банкротстве. Обеспечительные меры были наложены на ее автомобили Bentley и Lamborghini, а также объекты недвижимости: земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум Парк», три помещения в Москве и земельный участок в Ялте.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег преступным путем. По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

В январе 2024 года ее отправили в СИЗО, поскольку она «неоднократно нарушала» меру пресечения. Также были арестованы счета, имущество и деньги в различной валюте, принадлежащие Блиновской.

В марте Следственный комитет предъявил Блиновской окончательное обвинение. Помимо неуплаты налогов и отмывания денег преступным путем, ей вменили неправомерный оборот средств платежей.

В мае она подала заявление о банкротстве, а в августе признала вину в уклонении от уплаты налогов, но отвергла обвинения в незаконной легализации доходов и неправомерном обороте платежных средств.

В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы признал Блиновскую банкротом и постановил выставить ее имущество на торги. Как сообщали «Известия», принадлежащий ей дом в коттеджном поселке «Миллениум Парк» оценили в 600 млн рублей.

В январе 2025 года Блиновская полностью признала вину по делу о неуплате более 900 млн рублей налогов и «фактические обстоятельства» отмывания денег, а именно «суммы по этому эпизоду». Блогер подчеркнула, что не знала о дроблении бизнеса ее помощниками, поскольку лично не занималась этими вопросами, будучи занятой уходом за ребенком.

В феврале гособвинение попросило приговорить Блиновскую к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, а также запретить ей в течение пяти лет заниматься бизнесом. Исковые требования к блогеру снизились за счет частичного погашения ею более 300 млн рублей доначисленного налога — с 918,9 млн до 587,6 млн рублей.