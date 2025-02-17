Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской по делу о банкротстве. Обеспечительные наложены на ее автомобили Bentley и Lamborghini, а также объекты недвижимости: земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум Парк», три помещения в Москве и земельный участок в Ялте. Это следует из определения суда.

«Удовлетворить ходатайство финансового управляющего Ознобихиной М.Н. о принятии обеспечительных мер. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на следующее имущество, принадлежащее Блиновской Е.О.», — говорится в документе.

Под арест попало следующее имущество:

земельный участок по адресу: Московская область, Истринский район;

здание, расположенное по адресу: Московская область, Истра, территория

дачной застройки «Миллениум Парк»;

дачной застройки «Миллениум Парк»; помещение, расположенное по адресу: Москва, улица Серпуховский Вал, дом 21, строение 9;

помещение, расположенное по адресу: Москва, ул. Серпуховский Вал, дом 21, строение 9;

помещение, расположенное по адресу: Москва, ул. Серпуховский Вал, дом 21;

земельный участок, расположенный по адресу: Республика Крым, Ялта;

автомобиль Бентли Континенталь, стоимостью 23 млн рублей;

автомобиль LAMBORGHINI URUS, стоимостью 24,9 млн рублей.

Гособвинение попросило приговорить Блиновскую к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, а также запретить ей в течение пяти лет заниматься бизнесом. Исковые требования к блогеру снизились за счет частичного погашения ею более 300 млн рублей доначисленного налога — с 918,9 млн до 587,6 млн рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег преступным путем. По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

В январе 2024 года ее отправили в СИЗО, поскольку она «неоднократно нарушала» меру пресечения. Также были арестованы счета, имущество и деньги в различной валюте, принадлежащие Блиновской.

В марте Следственный комитет предъявил Блиновской окончательное обвинение. Помимо неуплаты налогов и отмывания денег преступным путем, ей вменили неправомерный оборот средств платежей.

В мае она подала заявление о банкротстве, а в августе признала вину в уклонении от уплаты налогов, но отвергла обвинения в незаконной легализации доходов и неправомерном обороте платежных средств.

В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы признал Блиновскую банкротом и постановил выставить ее имущество на торги. Как сообщали «Известия», принадлежащий ей дом в коттеджном поселке «Миллениум Парк» оценили в 600 млн рублей.

В январе 2025 года Блиновская полностью признала вину по делу о неуплате более 900 млн рублей налогов и «фактические обстоятельства» отмывания денег, а именно «суммы по этому эпизоду». Блогер подчеркнула, что не знала о дроблении бизнеса ее помощниками, поскольку лично не занималась этими вопросами, будучи занятой уходом за ребенком.