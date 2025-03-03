Савеловский суд Москвы приговорил создательницу «марафонов желаний» блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений окончательно назначить 5 лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила судья Анна Козлова.

Блиновской не была предоставлена отсрочка от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет.

Кроме назначенного срока, суд удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей. Ее имущество, в том числе квартира в Москве, дома в Московской области и Крыму, земельные участки в нескольких регионах и денежные средства со счетов в банках будут конфискованы.

При этом суд освободил Блиновскую от наказания по одному из эпизодов обвинения в связи с истечением срока давности преступления.

Гособвинение требовало для Блиновской шесть лет колонии общего режима, штраф в размере 1,5 млн рублей и пятилетний запрет на предпринимательство. Также прокурор предлагал конфисковать принадлежащие Елене и ее мужу Алексею Блиновскому деньги, земельные участки, здания и помещения, машиноместа, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus.

Защита Блиновской просила суд освободить ее от наказания за истечением сроков давности и не применять конфискацию. Адвокаты заявили, что обвинение предлагает суду применить по факту двойное имущественное взыскание: удовлетворить гражданский иск за счет арестованного имущества и конфисковать иное имущество на ту же сумму.

«Блиновские обычная русская семья, просто с иным уровнем дохода», — сказала адвокат Наталия Сальникова.

Сама блогер просила не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы, либо отсрочить его исполнение до момента, пока младшей дочери Блиновской не исполнится 14 лет (она родилась в 2020 году).

Прокурор выступила против отсрочки, заявив, что у детей «есть отец, дедушки и бабушки». Она также отметила, что наличие детей не помешало Блиновской «совершать противоправные действия». Госовбинитель напомнила, что Блиновскую задержали ее при попытке уехать за границу, блогер «нарушала домашний арест, вела праздный образ жизни» и «не видно, что она раскаивается».

Блиновская признала вину. На заседании суда в конце февраля она назвала свои ошибки «не фатальными» и поправимыми, а также отметила, что она сама и ее ее семья «уже достаточно пострадали».

Дело Блиновской

«Королеву марафонов» задержали в апреле 2023 года в Смоленской области при попытке въехать в Беларусь. На следующий день суд отправил ее под домашний арест. По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация преступных доходов и неправомерный оборот платежных средств.

В январе 2024 года Блиновскую перевели в СИЗО из-за «неоднократных» нарушений меры пресечения. Следователь отметил, что блогер в нарушение условий домашнего ареста провела новогоднюю вечеринку, на которой общалась с одной из свидетельниц по делу. Имущество Блиновских на сумму свыше 650 млн рублей арестовано.

В январе 2025 года Блиновская признала вину. Блогер подчеркнула, что не знала о дроблении бизнеса ее помощниками, поскольку лично не занималась этими вопросами. Мужу Блиновской Алексею предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В апреле 2024 года он заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО. В связи с этим производство по его делу приостановлено.