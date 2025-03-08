Спортивная блогерша Александра Митрошина, задержанная по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере, признала вину, сообщает ГСУ СК по Москве. Меру пресечения ей изберут в понедельник, 10 марта.

Ранее она была доставлена к следователю на допрос, в ходе которого ей официально было предъявлено обвинение. «Она признала вину в полном объеме», отмечает СК.

Митрошина была задержана 7 марта в Сочи по подозрению в отмывании «свыше 127 млн рублей», которые она, по версии следствия, легализовала путем покупки объекта недвижимости в Москве.

7 марта в столичной прокуратуре заявили, что в 2020—2022 годах Митрошина «уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 млн рублей, то есть в особо крупном размере».

«Митрошина в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами, незаконно полученными в результате уклонения от уплаты налогов, легализовала их путем совершения финансовых операций, а именно: производства оплат по договору долевого участия, замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения», — добавили в ведомстве.

Forbes пишет со ссылкой на источники, что для блогерши, которая впервые после отъезда в Дубай в 2022 году приехала в Россию, ситуация стала неожиданностью.

Один из собеседников издания заявил, что говорил с девушкой незадолго до ее вылета в РФ и Митрошина якобы заявила, что юристы ей сказали: «все хорошо, все вопросы [с налогами] закрыты». Другой собеседник Forbes уточнил, что Митрошина, которую он назвал аккуратным человеком, вряд ли бы вернулась в Россию, если бы у нее остались долги: она, по его словам, оплачивала бы их, оставаясь в Дубае.

Основательница платного курса «Инсталогия» Митрошина родилась в 1994 году в Петрозаводске, является обладательницей черного пояса по каратэ, занималась фитнесом, работала на радиостанции «Москва FM» и в Mail.ru.

В 2011 году начала вести посвященный путешествиям, тренировкам и правильному питанию аккаунт в Instagram*. В 2017 году, по словам Митрошиной, блог приносил «до 200 тыс. [рублей] в месяц, а в журналистике я зарабатывала 45 тыс. суммарно», — рассказывала она.

В 2017 году Митрошина запустила «Инсталогию», в 2020-м — «Инсталогию 2.0», стоимость которого составляла от 40 тыс. до 500 тыс. рублей.

В 2019 году выпустила книгу «Продвижение личных блогов в “Инстаграм”». В том же году число ее подписчиков выросло до 1 млн, через три года она переехала в Дубай, где запустила школу танцев Moova.

В марте 2023 года в России против нее было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии СК, в 2020—2022 годах девушка заработала на продаже курсов больше, чем допускал лимит для упрощенной системы налогообложения (150 млн рублей).

«Со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода [Митрошина] организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей», — заявили тогда в СК.

Forbes уточняет, что в 2021 году заработок Митрошиной составил 303 млн рублей. Она признала, что «неправильно уплатила налог», но утверждала, что узнала об этом только после начала проверки.

В мае 2023 года Митрошина заявила, что выплатила налоговой последние 9 млн рублей долга из 127 млн рублей. Блогерша объяснила претензии ФНС ошибкой аутсорсинговой компании, услугами которой она пользовалась. После этого, по ее словам, были наняты «налоговые консультанты, отдельная бухгалтерия, финансовый директор».

Shot пишет, что, начиная с октября 2024 года, за финансы Митрошиной отвечал ее спутник — тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Якобы тот, как утверждает телеграм-канал, «уволил всю команду блогерши и смог уговорить ее вернуться в РФ, заверив, что это безопасно».

Кошкаров, по версии Shot, заявил юристам блогерши, что у него «все под контролем» и тех пор девушка не выходила на связь с российской налоговой. В России, как уточняет телеграм-канал, мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.