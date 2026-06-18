МИД Израиля вызвал посла Беларуси Юрия Ярошевича из-за слов президента республики Александра Лукашенко, сравнившего израильские бомбардировки сектора Газа с холокостом. Заявление МИД еврейского государства опубликовано в соцсети X.

Ведомство напомнило, что ужасы холокоста совершались в том числе на территории Беларуси. Высказывания Лукашенко МИД Израиля назвал неприемлемыми и вызывающими «глубокую тревогу».

«Любое сравнение между холокостом еврейского народа и справедливой войной Израиля против терроризма должно быть безоговорочно отвергнуто. Не менее ужасающим является возрождение мерзких, устаревших антисемитских заговоров, которые давно должны были стать достоянием истории», — говорится в заявлении.

Возмущение Израиля вызвали высказывания Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya. Рассуждая о последствиях войны в Газе, президент Беларуси призвал Израиль быть «поаккуратнее, поосторожнее».

«Они уже и так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу. Даже в историю многие посмотрели: какой холокост? Какой может быть холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, и прежде всего женщин и детей?» — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в секторе Газа «вообще все стерли с лица земли», и возмутился планами построить «курорт на костях людей». Лукашенко посоветовал Израилю «взять <…> голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании». В противном случае, по мнению главы республики, «им не поможет и ядерное оружие».

Идею превратить Газу в «палестинскую Ривьеру» высказывал президент США Дональд Трамп. В начале 2026 года зять американского лидера Джаред Кушнер представил в Давосе план восстановления сектора, включающий развитие прибрежного туризма, строительство небоскребов и передовых производств. Кушнер заявил, что преобразовать Газу можно всего за два-три года, потратив на это $25 млрд.

В интервью Al Arabiya Лукашенко также высказался о «мощном еврейском лобби» в США. Президент Беларуси выразил убеждение, что Израиль провоцировал американскую сторону и втянул ее в конфликт с Ираном. При этом Лукашенко подчеркнул, что США, «скажем так, хотели быть втянутыми в эту войну».