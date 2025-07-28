Армия обороны Израиля объявила о ежедневных перерывах в боевых действиях в Секторе Газа. Там ЦАХАЛ продолжает воевать с группировкой ХАМАС после масштабной террористической атаки 7 октября 2023 года. О гуманитарных паузах в некоторых районах Газы на 10 часов в день было объявлено накануне, 27 июля, после того, как мировое сообщество — от правозащитников до глав государств — усилило давление на правительство Нетаньяху из-за угрозы массового голода в палестинском эксклаве. Но пока никто в Иерусалиме не может сказать, когда остановится «Колесница Гидеона» и какой будет Газа без ХАМАС. Что думают об этом израильтяне и какие сценарии обсуждают в высоких кабинетах — на месте разбиралась корреспондент RTVI.

Ежедневная пауза вводится в трех районах Газы для раздачи гуманитарной помощи. Перерыв в боевых действиях будет распространяться исключительно на гуманитарные коридоры и оживленные центры — об этом говорится в заявлении МИД Израиля, которое было опубликовано на платформе X.

«Израиль объявит «гуманитарную паузу» в гражданских центрах и гуманитарных коридорах, чтобы обеспечить распределение гуманитарной помощи. Израиль продолжает содействовать въезду грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, — говорилось в воскресном сообщении дипведомства. — К сожалению, ООН пока не удалось собрать и распределить большое количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые хранятся в специально отведенных местах в секторе Газа. Теперь ожидается, что ООН соберет и распределит большое количество помощи без каких-либо дальнейших задержек или оправданий».

Ранее Израиль подключил к распределению провизии и медикаментов Гуманитарный фонд Газы (Gaza Humanitarian Foundation). Эта американская компания — микс НПО и ЧВК, созданная бывшим морпехом Джейком Вудом специально под Газу. Международные гуманитарные организации обвиняли израильтян в том, что блокада палестинцев в изолированной прибрежной зоне с марта по май усилила гуманитарный кризис и голод в эксклаве, а GHF — в гибели сотен мирных жителей вблизи пунктов раздачи еды.

В Израиле эти обвинения опровергают — там утверждают, что кризис создает ХАМАС, провоцируя давку и стрельбу, а также «манипулирует фотографиями детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями».

«Одна из наших целей — лишить ХАМАС инструментов влияния на населения. Уже спустя месяц после предпринятых мер у ХАМАС стали заканчиваться деньги на выплаты зарплат своим боевикам», — заявил депутат кнессета, член военного кабинета Израиля, министр в министерстве финансов по восстановлению севера и юга Зеэв Элькин в ответ на просьбу RTVI прокомментировать гуманитарную катастрофу в секторе.

Там проживают около двух миллионов палестинцев, которые перемещаются в разные части Газы по мере наступления и передислокаций ЦАХАЛ, но практически не имеют возможность ее покинуть — с одной стороны, жителей не выпускает ХАМАС, с другой — не впускает Египет через единственный КПП Рафах, опасаясь массового наплыва беженцев и заодно радикальных элементов.

«Раньше ХАМАС просто забирал гумпомощь, предназначенную для населения, перепродавал ее местным жителям, а потом на вырученные деньги вербовал боевиков из этих же местных жителей. Это же абсурд», — говорит Элькин.

Раздача помощи будет осуществляться через гуманитарные коридоры, а также по воздуху — к сбросу контейнеров уже подключились Иордания и ОАЭ.

Однако о полноценном перемирии и прекращении огня речь не идет — сделка с ХАМАС об освобождении оставшихся заложников (предположительно террористы удерживают еще 20 живых пленников и 30 тел убитых) пока сорвалась.

И депутаты, и дипломаты, и военные в Израиле говорят в один голос, что в Газе не должно остаться террористов ХАМАС, засевших в гигантском подземном городе — это 500 километров тоннелей «протяженностью больше, чем лондонское метро». Но на главный вопрос — что там должно быть, каким будет «день после ХАМАС» — ясного ответа нет.

Какие варианты будущего Газы обсуждают в Израиле и в мире

Полную военную оккупацию Газы собеседники RTVI на данный момент исключают. «Мы не для того, уходили из Сектора в 2005 году, чтобы снова туда возвращаться», — говорят в Израиле. При этом в Израиле настаивают: для предотвращения катастрофы, подобной той, что произошла два года назад, когда террористы совершили беспрецедентную вылазку на юг страны, военные должны остаться как минимум по периметру и в Филадельфийском коридоре — на границе с Египтом. Также обсуждаются параметры буферной зоны в так называемом коридоре Мораг — он отсекает Хан-Юнис (один из главных оплотов ХАМАС) от города Газа. ХАМАС выступает против.

собеседники RTVI на данный момент исключают. «Мы не для того, уходили из Сектора в 2005 году, чтобы снова туда возвращаться», — говорят в Израиле. При этом в Израиле настаивают: для предотвращения катастрофы, подобной той, что произошла два года назад, когда террористы совершили беспрецедентную вылазку на юг страны, военные должны остаться как минимум по периметру и в Филадельфийском коридоре — на границе с Египтом. Также обсуждаются параметры буферной зоны в так называемом коридоре Мораг — он отсекает Хан-Юнис (один из главных оплотов ХАМАС) от города Газа. ХАМАС выступает против. «Палестинская Ривьера»: переселение жителей Газы. В феврале после встречи с премьером Израиля Нетаньяху президент США Трамп пообещал превратить сектор Газа в курорт — «палестинскую Ривьеру». Вашингтон готов заняться расчисткой и разминированием территорий, восстановлением инфраструктуры. «Люди мира живут там. Думаю, это будет интернациональное, невероятное место. Потенциал Сектора Газа невероятен. Думаю, весь мир будет там представлен, в том числе палестинцы», — говорил Трамп. При этом жителей Газы он предложил временно переселить в другие страны — например, в Иорданию и Египет. Назывались также Ливан, Индонезия и Эфиопия.

«Никто никого из Газы выселять не собирается. Нет никаких планов по переселению палестинцев на остров в Индонезии, — заверил RTVI собеседник в израильских дипломатических кругах. — Для нас главное, чтобы в Газе не осталось элементов, которые просыпаются с мыслью: как нам уничтожить Израиль».

Внешнее управление. На саммите ЛАГ в марте Египет выступил с альтернативным расселению Газы планом. Пока будет проходить поэтапная реконструкция Сектора, жителей разместят в специальных гуманитарных зонах. Согласно египетскому проекту, который попал в распоряжение Reuters, в Газе формируется Миссия по содействию управлению — она станет альтернативой администрации ХАМАС. Арабские страны, включая Иорданию и сам Египет, займутся обучением будущих силовых структур Газы.

На саммите ЛАГ в марте Египет выступил с альтернативным расселению Газы планом. Пока будет проходить поэтапная реконструкция Сектора, жителей разместят в специальных гуманитарных зонах. Согласно египетскому проекту, который попал в распоряжение Reuters, в Газе формируется Миссия по содействию управлению — она станет альтернативой администрации ХАМАС. Арабские страны, включая Иорданию и сам Египет, займутся обучением будущих силовых структур Газы. Ставка на противников ХАМАС. В Газе есть и противники хамасовцев, хотя открыто сопротивляться им почти невозможно. Однако в июне вооруженная группировка «Народные силы» объявила о создании на юге эксклава административных комитетов Газы. Одновременно Нетаньяху подтвердил, что Израиль «активизировал работу» с некоторыми палестинскими кланами, выступающими против хамасовцев. Однако лидер «Народных сил» Ясир Абу Шабаб опроверг сотрудничество с Израилем.

В Газе есть и противники хамасовцев, хотя открыто сопротивляться им почти невозможно. Однако в июне вооруженная группировка «Народные силы» объявила о создании на юге эксклава административных комитетов Газы. Одновременно Нетаньяху подтвердил, что Израиль «активизировал работу» с некоторыми палестинскими кланами, выступающими против хамасовцев. Однако лидер «Народных сил» Ясир Абу Шабаб опроверг сотрудничество с Израилем. «Объединенные палестинские эмираты». Израильский профессор-востоковед, бывший военный разведчик Мордехай Кейдар выдвинул план «Объединенных палестинских эмиратов» — независимой федерации восьми городов-государств Палестины, которые будут опираться на местные кланы. Речь идет, в первую очередь, о Западном береге реки Иордан (Иудеи и Самарии), но также и о Газе. Нынешняя Палестинская администрация будет распущена. Каждый из «палестинских эмиратов» заключит свое соглашение с Израилем. При этом сельскую местность, по мысли профессора, присоединят к еврейскому государству, а её жители будут натурализованы как израильские граждане.

Израильский профессор-востоковед, бывший военный разведчик Мордехай Кейдар выдвинул план «Объединенных палестинских эмиратов» — независимой федерации восьми городов-государств Палестины, которые будут опираться на местные кланы. Речь идет, в первую очередь, о Западном береге реки Иордан (Иудеи и Самарии), но также и о Газе. Нынешняя Палестинская администрация будет распущена. Каждый из «палестинских эмиратов» заключит свое соглашение с Израилем. При этом сельскую местность, по мысли профессора, присоединят к еврейскому государству, а её жители будут натурализованы как израильские граждане. «Make Gaza jewish again» — такие баннеры корреспондент RTVI видела в еврейском квартале Старого города Иерусалима. Их развешивают ультраправые активисты, сторонники создания еврейских поселений в Газе. О том, что из Газы нужно выселить палестинцев и она «вся должна стать еврейской», недавно заявил министр по делам Иерусалима и наследию в правительстве Биньямина Нетаньяху, политик крайне правых взглядов Амихай Элияху. Впрочем, премьер поспешил заявить, что это личное мнение министра, которое не совпадает с курсом его кабмина.

— такие баннеры корреспондент RTVI видела в еврейском квартале Старого города Иерусалима. Их развешивают ультраправые активисты, сторонники создания еврейских поселений в Газе. О том, что из Газы нужно выселить палестинцев и она «вся должна стать еврейской», недавно заявил министр по делам Иерусалима и наследию в правительстве Биньямина Нетаньяху, политик крайне правых взглядов Амихай Элияху. Впрочем, премьер поспешил заявить, что это личное мнение министра, которое не совпадает с курсом его кабмина. Два государства для двух народов (Two-state-solution). Базовая концепция для урегулирования палестино-израильского конфликта. Заложена резолюцией Генассамблеи ООН 181, принятой 29 ноября 1947 года, о прекращении британского мандата на Палестину и о создании на ее территории двух независимых государств — еврейского и арабского. К ней отсылала и резолюция 242 Совбеза ООН, принятая в 1967 году по итогам Шестидневной войны; она же легла в основу Соглашений в Осло (1993—1995). Предполагает создание между Иорданом и Средиземным морем арабского государства Палестина наряду с еврейским государством Израиль — со столицами в Восточном и Западном Иерусалиме. В Израиле считают Two-state-solution неработающей схемой, в том числе поскольку принцип «территории в обмен на мир» в свое время не сработал, а Газой и Западным берегом управляют враждующие между собой ХАМАС и ФАТХ.

На сегодняшний день Палестину признают независимым государством 147 из 193 стран — членов ООН. Россия к ним относится (со времен официального признания Палестины Советским Союзом в 1988 году, когда она объявила о независимости), США — нет. Американская делегация даже наложила вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж признает Палестинское государство в сентябре на высокой неделе Генассамблеи ООН.

О том, что происходит на юге Израиля на границе с Газой — читайте в репортаже RTVI.

Екатерина Забродина, Иерусалим — Москва