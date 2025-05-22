Израиль сталкивается с жестким давлением из-за новой военной операции в секторе Газа. Великобритания приостановила переговоры о зоне свободной торговли, ЕС будет пересматривать соглашение об ассоциации, а несколько европейских стран пригрозили санкциями. Также звучат призывы отстранить Израиль от спортивных соревнований и «Евровидения», а 21 мая в Вашингтоне были убиты израильские дипломаты. О том, как изменились отношения между еврейским государством и Европой и какие параллели можно провести с Россией, — в материале RTVI.

«Колесницы Гидеона»

О том, что Израиль планирует новую операцию в Газе, стало известно еще в начале мая. Она получила кодовое название «Колесницы Гидеона» и началась 16 мая с бомбардировок и авиаударов по эксклаву. 18 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземной операции.

Израиль еще 2 марта заблокировал ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа. Блокада длилась почти три месяца, и только 20 мая ООН получила от властей еврейского государства разрешение на въезд в Газу 93 грузовиков с гумпомощью. Как отмечает The Times of Israel, это было сделано на фоне растущего международного давления.

Новая военная операция вызвала не только критику. Вечером 21 мая в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Они были убиты около 21:05 по местному времени (04:05 22 мая по Москве), когда покидали мероприятие в Еврейском музее, касавшееся оказанию помощи жителям сектора Газы.

Пресс-секретарь посольства Таль Наим Коэн сообщила, что сотрудники дипведомства были застрелены с близкого расстояния. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Во время задержания он выкрикивал фразу «Свободу Палестине!» и объяснил, что «сделал это ради Газы».

«Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться», — написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Свои соболезнования также выразил французский лидер Эмманюэль Макрон.

Посол еврейского государства в Вашингтоне Йехиэль Лейтер на пресс-конференции рассказал, что убитые были парой и планировали обручиться.

Убийство в Вашингтоне может дать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его «крайне правым партнерам» импульс, чтобы занять более жесткую позицию по войне в Газе и вызвать симпатию к Израилю со стороны Запада, который оказывает давление на еврейское государство, пишет Reuters.

Запад угрожает Израилю

Очередная операция в Газе заставила даже союзников Израиля пересмотреть свои позиции. Так, Лондон приостановил переговоры о зоне свободной торговли.

«Мы приостановили переговоры с израильским правительством по новому соглашению о свободной торговле. Мы будем рассматривать сотрудничество с ними в рамках Двусторонней дорожной карты 2030 года», — сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин.

Он подчеркнул, что дипломатический тупик между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС стал еще более очевидным. Несмотря на усилия США, Катара и Египта, никакого прекращения огня не произошло, добавил Лэмми.

Действия Израиля осудила не только Великобритания, но и Франция с Канадой. В совместном заявлении лидеры этих стран выступили против расширения военных операций в Газе и пригрозили санкциями, указав, что «уровень человеческих страданий в секторе Газа невыносим».

«Мы не будем стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху продолжает эти вопиющие действия. <…> Мы не колеблясь предпримем дальнейшие действия, включая санкции», — говорится в совместном заявлении.

Помимо этого, 20 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что Евросоюз пересмотрит соглашение об ассоциации ЕС с Израилем от 2000 года. Ранее с таким предложением выступили Нидерланды. Пересмотр поддержали 17 из 27 членов союза.

«Ситуация в Газе катастрофическая. Помощь, которую Израиль разрешил, конечно, приветствуется, но это капля в море. Помощь должна поступать немедленно, без препятствий и в необходимом объеме, потому что это то, что нужно», — сказала Каллас журналистам.

«Российский сценарий»

Тучи над Израилем сгущаются не только на международной арене, но и в сфере, которая должна быть «вне политики».

Как сообщает Ynet, некоторые страны ЕС требуют отстранить Израиль от спортивных соревнований, как это было сделано с Россией и Беларусью после начала военного конфликта на Украине в феврале 2022-го. Портал подчеркивает, что за последние дни с таким призывом обратились, в частности, Испания, Бельгия и скандинавские страны.

В 2024 году футбольные ассоциации 12 ближневосточных стран, среди которых были Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар, подписали письмо к ФИФА, где призвали отстранить Израиль от международных турниров.

Пока что ни ФИФА, ни УЕФА не выступили с заявлениями касательно израильских спортсменов.

«Если такой шаг будет реализован, у этого будут далеко идущие последствия для национальных сборных и спортсменов из Израиля во всем, что касается участия в международных турнирах под израильским флагом, и в целом», — отмечает Ynet.

Критика в адрес Израиля и сравнения с Россией распространились и на музыкальные конкурсы. 17 мая в Швейцарии прошел финал «Евровидения», на котором израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место.

По итогам конкурса решил высказаться премьер-министр Испании Педро Санчес, указав на двойные стандарты «Евровидения».

«Израиль так же [как и Россия] не должен участвовать, потому что мы не можем допустить двойных стандартов в культуре», — заявил глава испанского правительства.

Россию отстранили от «Евровидения» три года назад практически сразу после того, как на Украине начались боевые действия. Последний раз Москва участвовала в 2021 году, страну представляла певица Манижа, занявшая девятое место в финале. В итоге Россия решила запустить свой собственный аналог под названием «Интервидение».