Вечером 21 мая в Вашингтоне были застрелены двое сотрудников посольства Израиля. О случившемся сообщила глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.

Убийство произошло около еврейского музея, расположенного на 3-й улице. Полицейские оперативно задержали подозреваемого, пишет агентство Associated Press. Во время задержания мужчина выкрикивал “Свободу Палестине!”

На место преступления прибыла генеральный прокурор США Пэм Бонди.

На убийство дипломатов отреагировал президент США Дональд Трамп.

«Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться», — написал он в собственной соцсети Truth Social.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон в соцсетях назвал случившееся «подлым актом антисемитского терроризма». Израиль уверен, что власти США «примут решительные меры против виновных», заявил Данон.