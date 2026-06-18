Россия и Украина провели обмен телами погибших военных, сообщил военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный в четверг, 18 июня.

Киеву передали 522 тела, Москва вернула домой тела 33 погибших бойцов, говорится в сообщении.

Минобороны РФ пока официально не делало заявлений о проведении обмена.

О том, что Москва и Киев проводят новый раунд обмена телами погибших военных, также сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев. Он подтвердил, что российская сторона передала 522 тела, украинская — 33.

Предыдущий обмен телами прошел в середине мая. Тогда украинской стороне были переданы 528 тел, российской — 41.

В начале июня Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «185 на 185». Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.