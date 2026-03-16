Baza опубликовала разговор блогерши Александры Митрошиной с бывшими юристами, обманувшими ее на сумму более 50 млн рублей. Нынешний адвокат потерпевшей Михаил Мушаилов подтвердил KP.RU подлинность записей.

«Аудиозаписи — часть материалов этого уголовного дела. По этому эпизоду фигуранты вину признали», — пояснил он.

В записи, опубликованной телеграм-каналом, Митрошина спрашивает у бывшего юриста Ольги Гольцевой, куда ушли деньги, которые должны были «решить вопрос с черными списками».

«Я просто реально не понимаю, как это все закончить, куда те деньги ушли, которые по идее должны были все решить», — говорит блогерша.

Гольцева старается ее успокоить и уверяет, что крупные суммы больше не потребуются, разве что «на бутылку».

«Там если и будут, то какие-то несущественные суммы из серии банально к человеку с бутылкой прийти», — отмечает она.

При этом бывший юрист напоминает девушке, как она «пропала осенью» и не соблюдала договоренности: «триггернуло знаешь, что? Я тебе честно скажу, что четыре месяца никто от тебя на связь не выходил».

Напомним, Гольцеву и бывшего адвоката Митрошиной Алису Волхову обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили РИА Новостям правоохранители, фигурантки уверяли блогершу, что могут исключить ее из «черных списков» Интерпола и Администрации президента РФ, хотя в действительности она там не числилась.

Кроме того, по данным собеседников агентства, Гольцева и Волхова обещали помочь урегулировать вопрос с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, однако Митрошина самостоятельно погасила задолженность, после чего производство по делу прекратили.

Когда счет блогерши оказался заблокирован, бывшие юристы убедили ее перевести оставшиеся средства на другие счета, объяснив это необходимостью защитить деньги от блокировки. Впоследствии средства ей не вернули.

18 октября Гольцеву и Волхову отправили под домашний арест. На допросе фигурантки полностью признали свою вину.

Митрошину обвиняют в отмывании денег (по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, она получила более 127 миллионов рублей в результате преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Чтобы создать видимость законного владения, пользования и распоряжения средствами, часть денег она легализовала, приобретя недвижимость в Москве.