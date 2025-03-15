В Белграде несколько десятков тысяч человек 15 марта вышли на акцию протеста против коррупции. Субботняя демонстрация стала крупнейшей в череде митингов, которые не утихают в Сербии с декабря 2024 года после гибели 15 человек в результате обрушения бетонного навеса на недавно отремонтированной железнодорожной станции в Нови-Саде. Протестующие связывают инцидент с коррупцией. Как прошел митинг в Белграде — в материале RTVI.

14 марта, накануне акции, президент Сербии Александр Вучич заявил о незаконности митинга, но пообещал, что «вместо дубинок, которые использовали бы в Германии, Франции и других странах Западной Европы», сербские правоохранители будут обеспечивать безопасность протестующих. Он призвал власти применять силу только в случае крайней необходимости и пригрозил арестами всем, кто «нарушает мир».

Вучич заявил, что после трагедии в Нови-Саде власти «быстро, но не произвольно» выявили ответственных за произошедшее. Последовавшие демонстрации президент назвал «разрушительными и жестокими», добавив, что затем к ним прибавилась блокада факультетов в вузах (большинство протестующих — студенты).

По словам Вучича, власти «с добрыми намерениями» приняли требования протестующих и «отреагировали на них со всем вниманием». Однако в декабре стало понятно, что этого «будет недостаточно», поскольку целью было не выполнение требований, а «цветная революция», заявил сербский лидер.

«Никаких переходных или мошеннических правительств не будет, пока я жив. Я не согласен на шантаж и давление, я президент Сербии и не позволю улице определять правила в этой стране», — заключил Вучич.

После начала протестов он заявлял, что акции организованы иностранными спецслужбами для дестабилизации ситуации в стране.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в ночь на субботу 13 человек задержали за различные правонарушения, в том числе за попытки поджечь трактора, окружающие палаточный лагерь сторонников Вучича в Пионерском парке около здания сербского парламента (Скупщины). По словам корреспондента РИА Новости, протестующие разбили в тракторах окна и спустили шины.

AFP утверждает, что среди собравшихся в парке есть члены группировки, которую связывают с убийством премьер-министра Сербии Зорана Джинджича в 2003 году, а также «футбольные хулиганы, известные своей склонностью к насилию».

Трактора, троянский конь и красная дорожка

1 ноября 2024 года в Нови-Саде ― втором по численности населения городе Сербии ― обрушился бетонный навес на железнодорожной станции. В июне там завершилась реконструкция, длившаяся с 2021 года. В результате обрушения погибли 15 человек, в том числе один ребенок. После трагедии в Сербии начались акции протеста, участники которой призвали расследовать возможные случаи коррупции при строительстве. Впоследствии демонстранты стали требовать отставки правительства и президента страны Александра Вучича. Вскоре после инцидента министр строительства республики Горан Весич подал в отставку, ему и еще 12 фигурантам предъявлено обвинение. В январе 2025 года в отставку ушел премьер Сербии Милош Вучевич.

Акции протеста 15 марта прошли около здания парламента, на площади Славия и в других местах. Утром протестующие почтили память погибших при обрушении навеса в Нови-Саде 15-минутным молчанием, передает RTS.

Associated Press (AP) называет субботнюю демонстрацию, «вероятно, крупнейшей антиправительственной акцией» за всю историю Сербии. По данным МВД, в ней приняли участие более 100 тысяч человек, серьезных инцидентов не произошло, передает Blic.

Власти Белграда в преддверии митингов «из соображений безопасности» отменили движение общественного транспорта, включая междугородние железнодорожные и автобусные сообщения.

Студенты, которые изначально были главной движущей силой антикоррупционных протестов, и их сторонники нескольких дней шли пешком и ехали на велосипедах в Белград из разных городов Сербии. Самый длинный маршрут — 193 км — прошла группа студентов из города Ниш на юге страны, передает «Би-би-си».

Вдоль бульвара Теразие в центре столицы для протестующих расстелили красную ковровую дорожку. Студенты провезли по улицам трехметровую деревянную фигуру троянского коня с надписью «Граждане являются носителями суверенитета».

К студентам на протестах присоединились профессора, байкеры и фермеры. Последние проехали колонной на тракторах по центру Белграда до здания Скупщины.

Днем в белградском районе Жарково автомобиль попытался прорваться сквозь толпу протестующих и «прокатил» на капоте женщину. Трое человек пострадали. Водитель скрылся, но позже был задержан и пытался оказать сопротивление.

Вечером группа демонстрантов в капюшонах и масках забралась на трактора, окружающие лагерь сторонников Вучича в Пионерском парке, и попыталась туда прорваться, пишет Blic. В сторону лагеря было брошено несколько петард. Несколько человек засыпали сахар в бензобаки тракторов, сообщает корреспондент Nova.

Некоторые участники инцидента держали флаг с надписью «Объединение или смерть». В парке приняты усиленные меры безопасности. Студенты факультета драматического искусства сообщили, что в Белграде глушится связь.

На площади Славия женщина из толпы поднялась на сцену и попыталась вырвать микрофон у выступающей в это время студентки, полицейские ее задержали. Около здания Главпочтамта задержали мужчину, который подошел к охранникам и пригрозил привести в действие взрывные устройства, передает Vreme.