Глава правительства Сербии Милош Вучевич покидает свой пост на фоне массовых студенческих протестов, которые длятся в стране более двух месяцев. Об этом он заявил на внеочередной пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Новости».

«После всех событий я принял бесповоротное решение уйти в отставку. Сегодня утром у меня был долгий разговор с президентом, он принял мое решение, мои аргументы», — сказал Вучевич.

Вместе с тем премьер отметил, что после назначения на этот пост в апреле 2024 года он чувствовал гордость и ответственность. По словам Вучевича, он доволен результатами работы своего правительства за последние девять месяцев, потому что оно добилось успехов.

«Я очень горжусь тем, что мы сделали как правительство за последние девять месяцев, что привело к историческому успеху страны в получении инвестиционного рейтинга, восстановило инфляционный коридор, обеспечило второй по величине экономический рост в Европе, обеспечило рост зарплат и пенсий. Тень бросила великая трагедия в Нови-Саде, и с этого момента казалось, что Сербия застряла», — сказал он.

С ноября прошлого года в Сербии не утихают массовые акции протеста. Они начались после обрушения крыши на недавно отремонтированном железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, в результате которого погибли 15 человек, в том числе трое детей. Студенты и представители оппозиции обвинили власти в халатности и коррупции при проведении ремонтных работ. Протестующие требуют немедленного наказания всех, кто участвовал в реконструкции вокзала, а также отставки высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра и мэра Нови-Сада.

Одна из самых крупных акций протеста прошла за неделю до Нового года, когда в Белграде собрались около 100 тысяч человек. Ситуация обострилась накануне, когда студенты при поддержке фермеров перекрыли одну из крупнейших транспортных артерий столицы Сербии.