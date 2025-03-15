Автомобиль BMW сбил троих человек на акции протеста в одном из районов Белграда, сообщает издание Blic. Водитель скрылся с места происшествия, но позже его задержали.

Инцидент произошел в районе Жарково. Водитель «попытался грубо проехать сквозь толпу протестующих», не снижая скорости, пишет издание Novi Magazin со ссылкой на очевидцев. На видео инцидента, опубликованного в соцсетях, видно, что на капоте автомобиля находится женщина, но машина продолжает движение.

По данным агентства Tanjug, пострадали два человека, их отвезли на скорой в Центр неотложной помощи. Blic пишет о трех пострадавших — двух женщинах и мужчине, их состояние удовлетворительное. Водителя задержали, он оказал активное сопротивление.

В Белграде 15 марта проходит крупная антиправительственная акция протеста. По оценкам властей, в ней примут участие от 60 до 80 тыс. человек, передает Reuters. Демонстранты разбили палаточный городок в парке перед президентским дворцом в центре Белграда. Акция может стать крупнейшей в истории сербской столицы, пишет Associated Press (AP).

Демонстрации проходят в Сербии с декабря 2024 года после гибели 15 человек в результате обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад. Студенты и представители оппозиции обвинили власти в халатности и коррупции при проведении ремонта на станции.

Протестующие потребовали обнародовать документы, связанные с ЧП, и привлечь виновных к ответственности. Прокуратура предъявила обвинения 16 фигурантам дела об обрушении навеса, правительство объявило о начале антикоррупционной кампании. В январе премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку.