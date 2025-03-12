Суд в Грузии приговорил бывшего президента Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств в крупном размере. Об этом сообщает телеканал «Мтавари Архи».

Политик с 2021 года отбывает шестилетний срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани. Таким образом, уточняет «Мтавари Архи», срок его тюремного заключения увеличен еще на три года.

Еще один фигурант дела, экс-глава Службы государственной безопасности Теймураз Джанашия, был оштрафован на 300 тыс. лари.

Джанашия и Саакашвили признали виновными в незаконном присвоении денежных средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. По версии следствия, они похитили 9 млн лари.

Речь идет о так называемом «деле пиджаков», которое расследуется с 2014 года. Обвинение считает, что Саакашвили, который руководил Грузией в 2004-2013 годах, тратил госсредства на пиджаки, пальто, учебу сына, машины, часы, самолет и многое другое.

Кроме того, экс-президент республики является фигурантом дел о гибели премьер-министра Грузии Зураба Жвании, об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» и бизнесмена Бадри Патаркацишвили, а также о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси в 2007 году.

По решению суда Саакашвили был помещен в Руставскую тюрьму, в мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамед». В декабре 2022 года американский токсиколог Дэвид Смит заявил, что в организме политика остались следы отравления тяжелыми металлами. По версии сторонников экс-президента, его могли попытаться отравить в тюрьме.

В январе 2023 года Саакашвили перевели в отделение реанимации. В апреле 2023 года он опубликовал статью, в которой заявил, что в заключении его «систематически пытали, физически и психологически».